Karşılıklı iadenin perde gerisi

Kıbrıs'ın kuzeyi ile güneyi arasında ilk eşzamanlı suçlu takasının dün gerçekleşmesiyle ilgili güneydeki gazetelerde yer alan haberlerde, takas öncesinde yoğun perde gerisi çalışma yapıldığına dikkat çekildi ve takasın BM Barış Gücü’nün kolaylık sağlamasıyla gerçekleştiğine işaret edildi.

Alithia “Kıbrıs Cumhuriyeti ve Sahte Devlet Arasında İlk Eşzamanlı Suçlu Takası” başlığıyla manşete çektiği haberinde, Kıbrıs'ın kuzeyi ve güneyinde suç işledikleri için iadesini talep ettiği şahısların dün ilk kez eşzamanlı takas edildiğine işaret ederek bu olgunun önemine vurgu yaptı.

Kuzeyin, Limasol’da Şubat 2018’de işlenen Ernest Leonidi cinayeti zanlısı 4 Gürcü’yü, güneyin de Eylül 2018’de Yeni İskele’de işlenen Hasan Işık cinayeti zanlısı Pakistanlı Muhammad Salman'ı Barış Gücü aracılığıyla karşılıklı teslim ettiği hatırlatıldı.

Haberde güneyde, kuzeydeki makamlarına herhangi bir varlık kazandırmamak maksadıyla takas konusunda ses tonunu düşük tuttuğuna, kuzeyin ise takası, çok olumlu yorumlarla lanse ettiğine dikkat çekildi.

İki taraf arasında daha önce de şüpheli takası yapıldığını ancak dün ilk kez eşzamanlı iade gerçekleştiğini vurgulayan gazete, “Bu gelişme, BM’nin aylar süren arabuluculuğu neticesinde başarıldı. Edindiğimiz bilgilere göre bu örnekte taraflar arasında BM arabuluculuğunda dolaylı görüşmeler yapıldı” ifadelerine yer verdi.

Habere göre yetkili bir Kıbrıslı Rum kaynak “suçluların takas veya iadesindeki maksat işgal sebepli anormal durumun suç unsurları tarafından istismar edilmemesidir. Çünkü her iki tarafta da suç cezasız kalmamalıdır. Cumhuriyet makamlarının sahte devlet makamları ile doğrudan teması veya iş birliği olmamıştır” ifadelerini kullandı.

Gazete, takas sırasında güvenlik kamerası tarafından alınan ve üç Gürcü şüphelinin görüldüğü görüntü eşliğinde verdiği haberinde, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın konuyla açıklama ve değerlendirmelerine atıf yaptı.

Politis “Kıbrıslı Türklere İlk İade… İki Toplumlu Aranan Şahıs Takası” başlığıyla birinci sayfasından verdiği haberi iç sayfasında “Arananları Takas Ettik… Leonidi’nin Katil Zanlıları İşgal Bölgelerinden Limasol’a… Geçen Ağustos’tan Beri İşgal Bölgelerinde Tutulan 4 Suçlunun İadesine Dair İstişareler Sonuç Verdi… Trikomo Cinayeti Zanlısı Pakistanlı’yı Teslim Ettik” başlık ve spotları altında detaylandırdı.

“Dört zanlı, teknik komiteler aracılığıyla da yapılmış görünen istişareler çerçevesinde, BM Barış Gücü’nün sağladığı kolaylık ile Ledra Palace’ta teslim edildi” ifadesini kullanan gazete, Rus mafyası üyesi olduklarını belirttiği Piruz Kavleashivili (31), Lasha Okmelashvili (33), Aleksi Gambarashivili (29) ve Sergio Aslanisvili (28) isimli Gürcistan vatandaşlarının bugün Limasol Kaza Mahkemesi huzuruna çıkarılacağını yazdı.

Haravgi “Arananların Takasından Memnuniyet… İki Taraf BM Aracılığıyla Tutukluları Takas Etti” başlıklı haberinde, ı Akıncı ve BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs’taki Özel Temsilcisi ve Barış Gücü Misyon Şefi Elizabeth Spehar’ın memnuniyet açıklamalarını öne çıkardı.

Fileleftheros ise Ledra Palace geçiş noktasından güneyden çekilmiş fotoğrafı eşliğinde servis ettiği haberi “İşgal Bölgeleri ile Tutukluları Takas Ettik” başlığı altında özetledi.