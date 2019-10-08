‘KARŞI ŞERİT’İN KORKUNÇ TABLOSU: 2018’den bu yana 21 ölüm

YENİDÜZEN

Önüne geçilemeyen trafik kazalarında, ‘karşı şeride geçerek’ meydana gelen çarpışmaların artması dikkat çekici boyutlara ulaştı, 2018’den bu yana, tam 21 kişi karşı şeride geçme yüzünden meydana gelen kazalarda yaşamını yitirdi.

Hayatını kaybeden kişilerin kimisi direksiyon hakimiyetini kaybedip karşı şeride geçerek can verirken, kimisi de yolunda giderken, suçsuz yere, karşıdan gelen arabanın çarpması sonucu öldü.

YENİDÜZEN’e konuşan Trafik Kazaları Önleme Derneği Başkanı Mehmet Avcı, karşı şeride geçmenin ‘bile isteye ölüme sebebiyet vermesi’ demek olduğunu kaydetti.

Altyapının kötü olduğunun bilindiğini, devlet ve belediyelerin mali sıkıntıları ‘bahane ederek’ yolların güvenliği için çalışma yapmadığını ifade eden Avcı, “Ama insanlarımız da, yolların standardın altında olduğunu, birçok şeyin eksik olduğunu, araçların sürat kapasitesini bilerek araba kullanmalıdır. Bu yollarda süratle araç kullanmak, ölümlü kazaya sebep olabileceğini kabul etmek demektir” şeklinde konuştu.

“Yollar yarış yeri, araba deneme yeri, ego tatmin etme yeri değil”

Avcı, altyapının önemli olduğunu ve hata yapanı ölüme sürüklemeyecek yolların olması gerektiğini söyledi. Yollardaki çizgilerin, düşünülenden çok daha önemli olduğunu ifade eden Avcı, “Belediye ve Devlet, maddiyatı bahane ederek görmezden gelse de çizgiler çok önemlidir. Çizgiler, sürücülerin belirlenen yerin içeride devam etmesini gözle görünür kılar. Çizgiler, sürücüye uyarı bağırışı yapmak zorundadır” dedi.

Yolların standardın çok daha altında olduğunu belirten Avcı, yolların ‘yarış yeri, araba deneme yeri, ego tatmin etme yeri’ olmadığını vurguladı.

Ehliyet alan herkesin, araba sürerken sadece kendisinin değil diğer sürücü, yaya ve canlıların güvenliğini sağlamakla yükümlü olduğunu hatırlattı.

AVCI: “KARŞI ŞERİTE GEÇMEK, KONTROL EDEMEYECEĞİ KADAR HIZLI ARAÇ SÜRMEKTİR, SÜRAT İSE ÖLÜME SEBEP OLABİLECEĞİNİ KABUL ETMEKTİR”… Trafik Kazaları Önleme Derneği Başkanı Mehmet Zeki Avcı, karşı şeride geçerek yapılan ölümlü kazaların sayısının korkunç olduğunu ifade ederek, buna sadece kontrol edilemeyecek kadar hızın, araba sürerken başka bir şeyle ilgilenmenin veya aklın yerinde olmamasının sebep olabileceğini kaydetti.

“Tüm Kıbrıs’ı bariyerle döşeyemeyiz”

Karşı şeride geçme hakkında konuşan Avcı, “Ya araba sürmeyi bilmemek, ya kontrol edemeyeceğin kadar hızlı sürmek gerekir. Yollarda saliselerin bile önemi vardır. Özellikle süratliyken, birkaç metre uzaklıklar ve bir anlık olaylar çok şeyi etkiler. Bu noktada sürat yapanın ölmeye veya öldürmeye niyeti var demektir” diye konuştu.

Yollardaki bariyer, aydınlatma ve altyapı sorunlarının çözülmesi gerektiğine işaret eden Avcı, “Ancak tüm Kıbrıs’ı bariyerle döşeyemeyiz. Böyle bir şey yapacak kadar zengin bir ülke değiliz. Araç kullanan herkes, güvenliği sağlama sorumluluğunu da almak zorundadır. Bu devletin olduğu kadar bizlerin de yükümlülüğüdür” dedi.

“Yolda sürat varsa ölüm vardır, insanlar bu bilinçle araba kullanmalıdır”

Yoldan çıkan sürücülerin ehliyetinin sorgulanması gerektiğini dile getiren Avcı, “Hız yaptı, öldü, öldürdü demekle kazalar önlenemez. Alkol, telefon, ehliyetsiz sürüş bunların hepsinin caydırıcı cezalarla tedbiri alınmalıdır” diye konuştu.

Ehliyetsiz sürüşte araca en az bir sene el konulması gerektiğini ifade ederek, alkollü sürüşte de 1 aylık hapis cezası uygulanması gerektiğine işaret etti. Uyuşturucu etkisi altında sürüşte, ehliyetin iptal edilmesi gerektiğini kaydetti.

“Cezalara rağmen bu gibi koşullarda araç süren kişiler, ‘ben devletten korkmuyorum’ demiştir. Yolda direksiyonu tutamayacağın hızda sürüş yapmak, eline dolu bir tüfeği alıp şehir içinde ateş açmak, vurduğun kişiye de yanlışlıkla oldu demektir. Karşı şeride geçmek, hız olduğunda kaçınılmazdır ve sürpriz değildir. Aşırı sürate bariyer de engel olamaz. Yolda sürat varsa ölüm vardır, insanlar bu bilinçle araba kullanmalıdır”

TRAFİĞİN ACI RESMİ: KARŞI ŞERİTTEN GELEN ÖLÜMLER

2019

Feci kaza: 3 ölü, 1'i ağır 2 yaralı

Pazar gecesi meydana gelen korkunç kaza, tüm ülkeyi sarsarak etkisi altına aldı. Turunçlu-Ulukışla kavşağındaki kazada 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Trafik kazasında iki araç sürücüsü 30 yaşındaki Haşim Girgin ve 42 yaşındaki Yahya Amasyalı ayrıca, araçta yolcu olarak bulunan 40 yaşındaki Aysın Amasyalı öldü…

Dikkatsiz sürüşle gelişen yüz yüze çarpışmanın bedeli büyük oldu. 13 yaşındaki Hasan Amasyalı ve 18 yaşındaki İlayda Amasyalı ise ağır yaralandı. İki kardeş, ameliyatlarının ardından yoğun bakım servisine alındı. Kardeşlerin tedavisi hala sürüyor…

Kontrolünü kaybedip, önce şeritlere, sonra yolun karşısından gelen kamyona çarpmıştı…

Kalkanlı’da 8 Ağustos’da meydana gelen çarpışmada 45 yaşındaki Celal Aydın hayatını kaybetmişti. Saat 17:00 sıralarında, Kalkanlı Çamlıbel Anayolu üzerinde meydana gelen kazada, CC 278 plakalı aracı kullanan Celal Aydın, Çamlıbel’e doğru giderken sola meyilli virajda direksiyon kontrolünü kaybederek önce çelik bariyerlere çarpmış, sonra karşı şeride savrularak yolun sağından gelen 30 yaşındaki Mehmet Nalbant’ın kullandığı JY 536 plakalı kamyona çarpmıştı.

Tıra çarparak yaşamını olay yerinde yitirmişti…

79 yaşındaki Kostas Stylianou 8 Ağustos’da Lefke-Güzelyurt anayolunda, yolun sağ şeritine geçerek, bir TIR’la çarpışmıştı.

Lefke-Güzelyurt Anayolunda saat 15.00 sıralarında meydana gelen kazada, Kıbrıs’ın güneyinde sakin Kostas Stylianou, olay yerinde yaşamını yitirmişti. LBL 696 plakalı aracı kullanarak Güzelyurta’a doğru gittiği sırada Güneşköy kavşağı yakınlarında dikkatsizce yolun sağ şeridine geçen Stylianou, o sırada karşı istikametten gelen 38 yaşındaki Ahmet Çaylı’nın kullandığı GT 669 plakalı tıra çarpmıştı.

‘Karşıdan gelen’ araç çarptı, kurtarılamadı…

Trafik kazalarında ‘karşıdan gelen’ araçlarda kayıplara yol açtı.

Lefkoşa – Girne Anayolu Lavinium önlerinde, 24 Nisan tarihinde Girne istikametine doğru seyreden 28 yaşındaki Yasin Er, yönetimindeki KS 824 plakalı araç orta refüje çarpıp karşı şeride geçerek karşı istikametten gelmekte olan 24 yaşındaki Hilmi Çelebioğlu yönetimindeki HC 688 plakalı araçla çarpışmıştı.

Kaza sonucu ikisi ağır olmak üzere toplam 4 kişi yaralanmıştı.

Kaza sonucu yaralanan her iki araç sürücüsü ile KS 824 plakalı araçta yolcu olarak bulunan 29 yaşındaki Şahin Sevimli ve HC 688 plakalı araçta yolcu olarak bulunan 23 yaşındaki Sercan Hallaç Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde kaldırılmıştı.

Çelebioğlu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Karşı şeride geçmiş, 2 kişi ölmüştü

Hatırlanacağı üzere; 28 Mart’ta Lefkoşa - Mağusa anayolunda Coşkun Özkıyıkçı’nın kullandığı araç, karşı şeride geçmiş, o sırada Lefkoşa istikametinden gelen Mehmet Yaba’nın kullandığı araç ile çarpışmıştı.

Kaza Coşkun Özkıyıkçı ve araçta bulunan Tuba Kılıç hayatını kaybetmiş, İpek Özyaşamış ve Mehmet Yaba ise ağır yaralanmıştı.

Taşpınar, hayatını kaybetmişti

10 Mart’ta ise Ercan- İskele Anayolu Fatma Yakupoğluları, yönetimindeki araç ile İskele istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu yolun sağına geçmiş, o esnada karşı istikametten gelen 27 yaşındaki İlter Taşpınar yönetimindeki araca çarpmıştı.

Kaza sonu Taşpınar yaşamını yitirmişti.

Eşi ve çocuklarının kaza haberini almıştı…

İskele-Karpaz anayolunda ise 7 Mart tarihinde yaşanan korkunç kazada 31 yaşındaki Asiye Çınar Talay ile 53 yaşındaki Elif Demir hayatını kaybetmişti.

Ziyamet köyü yakınlarında aynı gün meydana gelen kazada yaralanan eşi ve çocuklarını görmek için hastaneye gitmeye çalışan Talay, Mağusa istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu yolun sağına geçmiş, o esnada karşı istikametten gelen Ali Demir yönetimindeki araç ile çarpışmıştı.

Kaza sonucu Asiye Çınar Talay ve Elif Demir olay yerinde yaşamını yitirdi.

1 ölü, 3 yaralı

Öte yandan Girne-Değirmenlik anayolunda 1 Şubat’ta yaşanan trafik kazasında, İnan Öden, aşırı sürat ve dikkatsizliği sonucu sola meyilli virajı alamayarak yolun sağına geçti ve o esnada karşı istikametten gelmekte olan Sefer Üçüncü yönetimindeki otobüse çarptı.

Kaza sonucu İnan Öden hayatını kaybetti, Sefer Üçüncü, Mehmet Yayla, Emrah Atmaca yaralanmıştı.

2018’deki tablo can yakmıştı…

Karşı şeride geçmiş, yanındaki yolcu ölmüştü…

16 Eylül’de Güzelyurt-Girne anayolu üzerinde Kalkanlı mevkiinde, meydana gelen trafik kazasında 51 yaşındaki Metin Atalay yaşamını kaybetmişti.

Kaza, Kemal Tekeş’in kullandığı aracın kontrolünü kaybederek yolun sağına geçmesiyle, karşı şeritte seyir halinde bulunan Salih Karapaşa yönetimindeki kiralık araç ile çarpışmıştı.

Kaza sonucu Tekeş’in kullandığı araçta bulunan Atalay, yaşama veda etmişti.

Ercan-İskele yolunda korkunç kaza…

Ercan - İskele Anayolu üzerinde Haziran ayında, Hansoy Petrol İstasyonu önünde meydana gelen korkunç trafik kazasında iki kişi yaşamını yitirmişti.

Ramazan Tomruk, yönetimindeki kamyon ile Ercan istikametinden İskele’ye doğru dikkatsizce seyrettiği sırada o esnada önünde aynı istikamete doğru seyreden ve yolun solunda bulunan King Fried Chicken isimli iş yerinin park yerine dönüşe geçen Maiia Anufrieva yönetimindeki LS 365 plakalı salon araca arkadan çarpmamak için fren yapmış, direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağına geçip dorsesinin sol yan kısmı üzerine devrildiği esnada karşı istikametinden gelmekte olan Kaleil Bdwan yönetimindeki FA 897 plakalı van aracın üzerine devrilmişti.

Kaza sonucu FM 897 plakalı araç sürücüsü Kaleil Bdwan ve araçta yolcu olarak bulunan Emine Bdwan olay yerinde yaşamlarını yitirdi.

Yolun sağına geçmişti

Gaziköy-Lefkoşa anayolunda, Mayıs ayında yaşanan kazada, Meryem Bahtıkara Çakır hayata veda etmişti.

Gaziköy’den Lefkoşa’ya giden Çakır, yolun sağına geçerek, karşı istikametten gelen 28 yaşındaki Ahmet Özbey yönetimindeki araçla çarpışmıştı.

Önce bordür taşına, ardından da zeytin ağacına çarpmıştı…

Doğanköy’de Nisan ayında meydana gelen trafik kazasında 21 yaşındaki Furkan Kılıç hayatını kaybetmişti.

Kılıç’ın kullandığı salon araç, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yolun solundan çıkıp önce yol kenarındaki bordür taşına, ardından da tarlaya girerek zeytin ağacına çarpmıştı.

Maraşlı olay yerinde yaşamını yitirmişti…

Serdarlı -Geçitkale arasında Atıf Sunar, yönetimindeki JZ 139 plakalı salon araç ile İskele istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada sağa meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağına geçmiş, Hasan Maraşlı yönetimindeki salon araç ile çarpışmıştı.

Kaza sonucu Hasan Maraşlı olay yerinde yaşamını yitirmişti.

Kamyonla çarpışmıştı…

Öte yandan Yeniceköy-Serdarlı anayolu üzerinde Çağlar Mintaş LT 795 plakalı aracıyla yolun sağına geçmiş, karşı yönden gelen 54 yaşındaki Dzhelal Mehmed yönetimindeki LZ 089 plakalı kamyonla çarpışmıştı.

Kazada iki araç sıkışarak yoldan savrulmuş, Mintaş olay yerinde yaşamını yitirmişti.

Virajda direksiyon hakimiyetini kaybetmişti…

Yedidalga'da 18 Ocak’ta meydana gelen kaza, iki araç yüzyüze çarpışmış,kaza sonucunda Bedri Gümüş hayatını kaybetmişti.

Bedri Gümüş, yönetimindeki araç ile Gemikonağı istikametinden Yedidalga istikametine doğru seyrettiği sırada sola meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun sağına geçmiş, o esnada karşı istikametten gelmekte olan Halil Altunel yönetimindeki van araç ile çarpışmıştı.

Işıksız, silinmiş çizgileriyle ve bariyersiz bir ‘anayol’

Ülkeyi adeta yasa boğan ölümlü kazanın yaşandığı yolda, aydınlatma sisteminin yetersiz olduğu, uyarıcı çizgilerin eskiliği, çelik bariyerin veya refüjün olmayışı dikkat çekiyor.

Pazar akşamı, 30 yaşındaki Haşim Girgin’in dikkatsiz araç kullanırken karşı şeride geçerek Amasyalı ailesinin aracına çarptığı kaza, ülkedeki yolların güvenlik zafiyetini de bir kez daha gözler önüne serdi.

Lefkoşa Mağusa Anayolu üzerinde Turunçlu kavşağı yakınındaki kazanın olduğu yol, adeta tanınmaz halde… Kazadan kalan araç parçaları, izler ve bazı objeler ise hala görülüyor.

Turunçlu kavşağı, daha önce birçok ciddi kazanın meydana gelmesi nedeniyle, ‘ölüm kavşağı’ olarak anılıyor…