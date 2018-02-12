Karşı şeride geçti, araçla çarpıştı

Mağusa Lefkoşa anayolu üzerinde az önce meydana gelen trafik kazası korkuttu, kaza sonucu araçta sıkışan 33 yaşındaki Hüseyin Menekşeli yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre kaza saat 17.00 sıralarında yaşandı.

Mağusa - Lefkoşa anayolu üzerinde, Kadir Demirel, yönetimindeki MF 331 plakalı salon araç ile Lefkoşa istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada Turunçlu kavşağı yakınlarına geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Demirel, orta refüj içerisinden karşı şeride geçerek, karşı istikametten gelen 33 yaşındaki Hüseyin Menekşeli yönetimindeki PU 568 plakalı salon araç ile çarpıştı.

Kaza sonucu araçta sıkışan ve yaralanan Hüseyin Menekşeli'nin kaburgalarında kırık teşhisi ile Lefkoşa Devlet Hastanesi ortopedi servisinde müşahede altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiği açıklandı.





Polis Basın Subaylığı'nın resmi açıklaması:



12.2.2018 tarihinde, saat 17:00 sıralarında, Gazimağusa - Lefkoşa Anayolu üzerinde, Kadir Demirel, yönetimindeki MF 331 plakalı salon araç ile Lefkosa istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada Turunçlu Kavşağı yakınlarına geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refuj içerisinden karşı şeride geçerek karşı istikametten gelmekte olan Hüseyin Menekşeli (E-33) yönetimindeki PU 568 plakalı salon araç ile çarpışmışlardır. Kaza sonucu araçta sıkışan ve yaralanan PU 568 plakalı araç sürücüsü Hüseyin Menekşeli kaldırıldığı LDH'de tedavisi halen devam etmektedir. Soruşturma devam etmektedir.

