Karpaz’lılar isyan etti
Dipkarpaz-Zafer burnu yolunda dün akşamüzeri meydana gelen traktör kazası ucuz atlatıldı.
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Devrim DEMİR
Dipkarpaz-Zafer burnu yolunda dün akşamüzeri meydana gelen traktör kazası ucuz atlatıldı. Yolun bozuk olması nedeniyle yönetimindeki traktör ile yoldan çıkarak takla atan traktör sürücüsü İsa Tugay kazayı yara almadan atlattı.
Sosyal medyadan isyan ettiler
Kaza görüntüleri sosyal medyada paylaşılırken, bölge halkı tadil edilmeyen yollar yüzünden sürekli yaşanan kazalara dikkati çekti. Belirli noktaların yüzeysel olarak onarım yapıldığı ifade edilirken, yağışların ardından açılan derin çukurlar tehlike saçmaya devam ediyor.
FOTOĞRFALAR: KARPAZ KORUMA DERNEĞİ
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