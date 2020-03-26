Karpaz’da 3 köye karantina

Yeni Erenköy, Dipkarpaz ve Siphai’de geçici karantina uygulamasına karar verildi. Başbakan Ersin Tatar’ın da doğruladığı uygulamanın önceden açıklanmaması dikkat çekti.

Karantinanın her üç köyde, birer kişide Covid-19 pozitif çıkması sonucu uygulandığı, ilgili kişilerin sosyal temas kurduğu herkese hızlı testler yapılacağı belirtildi.

Sipahi Muhtarı Göksel Hacıhasanoğlu da Dipkarpaz, Sipahi, Yeni Erenköy’ün karantina altına alındığını söyledi. Kararın “coronavirüs merkezi tarafından alındığı”nı muhtar paylaşırken, köylere giriş ve çıkışların kapatıldığını duyurdu.

Muhtar Göksel Hacıhasanoğlu’nun paylaşımı şöyle:

“DUYURU : Tüm bölge halkının dikkatine Dipkarpaz, Sipahi, Yeni Erenköy bu köylerimize bu akşamdan itibaren karantina ya alınmış bulunup bu köylere giriş çıkışlar yasaklanmıştır yollar kapanmış bulunmaktadır tüm bölge halkının dikkatine.”

Coşkun: “Bir aileden 5 kişi Coronavirüs, 50-60 kişiyle temasları oldu”

Dipkarpaz Belediye Başkanı Suphi Coşkun, Dipkarpaz’da bir aileden 5 kişide Coronavirüs testinin POZİTİF çıktığını ve bu ailenin ise 50, 60 kişiyle temasları olduğunu ifade ederek, yarın bölgede detaylı bir tarama yapılacağını ifade etti.

YENİDÜZEN’e konuşan Coşkun, bölge halkına konuyla ilgili anons yapmak üzere olduğunu kaydederek, “İlgili bakanla görüştük, yarın köyde bir tarama yapmak istiyoruz.” şeklinde konuştu.

Polis: “Dipkarpaz Sipahi Yeni Erenköy köylerine giriş çıkışlar polis kontrolünde olacak”

Polis Basın Subaylığı BRT’ye yaptığı açıklamada, Dipkarpaz Sipahi Yeni Erenköy köylerine giriş çıkışların polis kontrolünde olacağını, karantina veya kapatmanın olmadığını, bölge halkı ihtiyaçlarını, izinli olsalar dahi bölgeden karşılayacaklarını söyledi.

Polis sadece çalışanların ve çok acil ihtiyaçlıların giriş yapabileceklerini açıkladı.