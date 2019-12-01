Karpaz Meslek Lisesi öğrencileri, onlarca fidan ekerek bölgelerine sahip çıkmak için bir araya geldi. Oldukça renkli geçen etkinlikte çocuklara doğa ve çevre farkındalığı aşılandı. ‘Bir fidan bir insan’ isimli etkinliğe diğer bölge okulları da katıldı. Çocuklar etkinlikte fidan ekimi ile ilgili resimler de çizdi.