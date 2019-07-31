Karpaz için yürüyorlar

Karpazlılar, bölgedeki sorunlara çözüm bulmak için Lefkoşa’ya yürüyüş başlattı.

Bu sabah 08.00’de Ziyamet-Gelincik - Dörtyol kavşağından başlayan yürüyüş, Cumhuriyet Meclisi’nde sona erecek.

Vatandaşlar, ellerinde “Karpaz Bizim, Gelecek Hepimizin”, “Güneş Doğudan Doğar”, pankartlarıyla yürüyerek, sorunlarını dile getirmeye çalışıyor.

Eyleme, bazı Belediye Meclisi üyeleri, muhtarlar ve sivil toplum örgütleri temsilcileri de destek veriyor.

Yeşilırmak: “Karpaz, üvey evlat muamelesi görüyor”

Yenierenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak, Karpaz’ın yıllardır ‘üvey evlat’ muamelesi gördüğünü belirtti, “elini taşın altına koyma zamanı geldi” dedi.

Yeşilırmak, belediyenin kalkınması için ciddi mücadele içinde olduklarını ancak bunun yeterli olmadığını kaydetti.

Yeşilırmak’ın açıklaması şöyle: Belediyenin kalkınması için ciddi mücadele içindeyiz. Ancak yaptığımız mücadele yeterli değil. Elini taşın altına koyma zamanı geldi. Kimse susmamızı beklemesin. Karpaz bölgesi üvey evlat muamelesi gördü, hiçbir hükümet kalkınma adımı atmadı.

Talepler ve sorunlar 9 başlıkta…

Yeşilırmak, talepler ve sorunları 9 başlıkta toplamıştı.

Talepler şöyleydi: Karpaz Emirnamesi’nin değiştirilmesi ve imar planın yapılması, Emirname’den doğan kayıpların vatandaşlara ve belediyeye ödenmesi, bölgeye üniversite yapılması, bucak ve diğer devlet dairesi hizmetleri, yol sorunu, sağlık sorunu, turizm sorunu, eşek sorunu, bölgenin kalkınma bölgesi ilan edilmesi ve somut adımların atılması.