Karikatürcüler Derneği Başkanı Gazioğlu oldu

Kıbrıs Türk Karikatürcüler Derneği’nin 5. Olağan Genel Kurulu, 24 Mart tarihinde, Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Lokali’nde yapıldı.

Genel Kurulda yapılan seçimler sonucunda Yönetim Kurulu Üyelikleri’ne, oy birliği ile M. Serhan Gazioğlu, Devran Öztunç, Serkan Sürek, Mustafa Cemal Azizoğlu, Mustafa Tozakı, Musa Kayra, Hüseyin Çakmak; Denetleme Kurulu Üyelikleri’ne ise Cemal Tunceri, Zafer Tutkulu ve Ezcan Özsoy seçildi.

30 Mart tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantısında ise, Kıbrıs Türk Karikatürcüler Derneği Başkanlığı’na M. Serhan Gazioğlu, Genel Sekreterliğe Hüseyin Çakmak, Yönetim Kurulu Üyelikleri’ne ise Devran Öztunç, Serkan Sürek, Mustafa Cemal Azizoğlu, Mustafa Tozakı ve Musa Kayra seçildi.