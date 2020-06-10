Kardeşini bıçakla yaraladı

Turist vizesi ile ülkede bulunan ve 5 yıl önce vizesi dolduğu halde kaçak olarak kalmaya devam eden M.Ö., kardeşini bıçakla yaralama suçlaması ile tutuklandı.

Aleyhindeki soruşturma tamamlanan zanlı, teminat talebiyle yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Ömer Can, M.Ö.’nün nefesinde 47 promil alkol tesiri altında, Başpınar yolu üzerinde tasarrufunda bulundurduğu olan meyve bıçağı ile kardeşi H.Ö.’nün sol el işaret parmağından hafif yaraladığını ve yüzüne vurarak ciddi şekilde darp ettiğini belirtti.

Polis, zanlının KKTC’ye 6 Ocak 2015 tarihinde 30 gün vize ile geldiğini ve 5 Şubat 2015 tarihinden itibaren ikamet izinsiz olduğunu söyledi. Polis, meseleyle ilgili tahkikatın tamamlandığını belirterek, zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 15 günü aşmamak üzere Lefkoşa Polis Müdürlüğü’nde tutuklu kalmasına emir verdi.