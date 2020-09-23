Karavanlardaki trajedi

Devrim DEMİR

Yeniboğaziçi Belediyesinin dün mühürlediği Salamis Kamping Alanı’nda üzücü görüntüler ortaya çıktı. Yıllardır evsiz oldukları için bölgede küçük karavanlarda yaşamlarını sürdüren birçok yaşlı ve hasta kişiler ortada kaldı. Gidecek başka yerleri olmadığı için bölgede yaşamlarını sürdüren yaşları 85 ve 90 arasında değişen yaşlılar yaşadıkları üzüntüyü YENİDÜZEN’le paylaştı.

85 yaşında Münevver Özgerek: “Sokakta kaldım”

Yıllar önce hayatını karavanda sürdürdüğünü, Belediye tarafından 20 sene önce karavanı Salamis Kamping alanına taşınarak kalmasına izin verdiklerini anlatan Münevver Özgerek, yaşadıklarından dolayı üzgün olduğunu dile getirdi.

Kalp ameliyatlı olduğunu, gidecek bakla hiçbir yeri olmadığını anlatan 85 yaşındaki Özgerek, tek başına yaşadığını dışarı atıldığı takdirde bir adım gidecek gücü olmadığını kalan günlerini de sokakta geçireceğini söyledi.

Özgerek, “20 senedir burada kalıyorum deniz kenarında bir yerde kalırdım, belediye bize burayı gösterdi 20 yıl önce geldik yerleştik. Karavanımızı da kendileri yerleştirdi. Ormandı buraları temizlediler, yerleştik benim gibi birçok insana aynı şekilde yardım edildi. Hep kumdu buraları düzenledik, çardaktı yağmur yağardı sular içeri girerdi biz buraya kalıcı geldiğimiz için elimizden geleni yaptık, düzenledik. Bugüne kadar buradayım 85 yaşındayım. Gidecek başka bir yerim yok mühürlese de çıkmam sokakta yatırım ama çıkamam gidecek bir yerim de yok” şeklinde konuştu.

Münevver Özgerek, sabah yaşanan arbedede nedeniyle korktuğunu üç günlük ömrü kaldığını ifade ederek yaşatılan tedirginlik nedeniyle çok üzgün olduğunu ifade etti.

Özgerek, “Yakışmadı bir belediye başkanına bu tedirginliği yaşatsın üç günlük ömrüm kalmış bize bu üzüntü neden? Başka ülkelerde belediyeler yaşlı insanlara yardım eder yer gösterir maddi manevi sağlık için hemşire yollar burada yapılanlara bakın. Belediyemiz bizim yaşlılarımızı perişan etti, burada benim gibi evsiz insan çok baksınlar araştırsınlar belediye düşenlerin düşkünlerin yardımcısı benim etim ne kemiğim ne rahmetli eşimin yarım bir aylığı var hiçbir yardımım yok… Açık kalp ameliyatı oldum yarısı kesilir elektrik su kiradır. İlaçlarım var hiçbir yere gelişmem ben bu saten sonra” dedi.

“Kapıdaki kilidi kıracağız”

92 yaşındaki yatalak annesi ile kamp alanında kalan Adnan Acar dün yaşanan arbede sonrası rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Acar’ın yatalak annesi ortada kaldı, yardımına komşuları koştu. Olan bitenden habersiz olan yaşlılığı nedeniyle konuşmaya gücü yetmeyen kadının karnını komşuları doyurdu.

Öğle saatlerinde taburcu olan Adnan Acar, annesinin yanına koştu.

YENİDÜZEN’e konuşan Acar, belediyenin yaptığı hiçbir işlemin yasal olmadığını savundu. Bölgede evsiz olan çok insanın olduğunu bunlardan birinin de kendisi olduğunu ifade eden Acar,” Ben burayı başka birinden satın aldım. 92 yaşında annem var yatalak, gidecek başka bir yerimiz yok kapıdaki kilidi kıracağız ama hiçbir yere gitmeyeceğiz. Nereye gidelim, başkanın kafasına göre hareket etmeyeceğiz, burada bütün düzenlemeleri biz yaptık, elektriğimizi kendimiz getirdik. Buradan çıkmayacağız, kanuna karşı gelen biri varsa oda Mustafa Zurnacılardır hiçbir yasaya uymuyor” şeklinde konuştu.