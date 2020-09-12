Karantinadan kaçtı, yakalandı!

Bir coronavirüs hastası, Dikmen’deki karantina merkezinden kaçtı ancak kısa sürede yakalandı. Söz konusu şahıs çok geçmeden yurt yakınlarında yakalanarak yeniden karantina merkezine alındı.

Dikmen’de bulunan ve karantina merkezi olarak kullanılan Özok Öğrenci Yurdu’ndan kaçan Covid-19 hastası M.F'nin kaçma girişimi karantina merkezini karıştırdı.

Testi pozitif olan ve iyileşme sürecinde dünkü testi negatife dönen M.F. isimli şahıs, taburcu olacağı düşüncesiyle Türkiye’ye gitmek üzere bilet kestiği gerekçesiyle karantinadan kaçtı.

10 günü aşkındır Özok Öğrenci Yurdu’nda karantinada tutulan M.F. isimli şahsın ülkeye Türkiye’den geldiği, PCR testinin pozitif çıkması ile müşahede altına alındığı, dün yapılan testinde ise negatife döndüğü öğrenildi. Testinin negatife dönmesiyle taburcu olacağını düşünen şahsın, Türkiye’ye gitmek için bilet kestiği ve yarın yeni bir teste tabi tutulacağını öğrenince de olay çıkararak karantina merkezinden kaçtığı belirtildi. YENİDÜZEN’in güvenilir kaynaklardan elde ettiği bilgide, covid-19 hastalarını taburcu etmeden önce çifte negatif testin görülmesi gerektiği, bu nedenle şahsa bir test daha yapılacağı kaydedildi.

Alarma geçen Sağlık Bakanlığı, yurt görevlileri ve polis ekipleri tarafından Karantina Merkezi yakınlarında kısa sürede yakalanan M.F’nin yeniden Karantina Merkezi’ne geri götürüldüğü dile getirildi.

Söz konusu vakaya, yarın yeni bir test yapılacağı ve negatif olması durumunda taburcu edileceği de edinilen bilgiler arasında yer aldı.

YENİDÜZEN’e konuşan kaynaklar, “Testi yarın büyük ihtimal negatif çıkacak, zaten iyileşme sürecinde olan ve sona gelen bir hastaydı.” dedi.