Karantina ücreti devletten

Bakanlar Kurulu, karantina ve PCR test ücretleriyle ilgili 22 Eylül’de aldığı yeni kararla KKTC vatandaşı olanlar, çalışma izni olanlar, oturma izni olanlar ve ülkeye gelecek öğrencilerin karantina ve PCR test ücretlerinin devlet tarafından karşılanmasını kararlaştırdı.

Bakanlar Kurulu, Covid-19 salgınına karşı alınan ek tedbirler kapsamında yürürlükte olan “karantina şartı ve karantinaya girecek herkesin ücretini kendisinin ödeyeceği” yönündeki kararı değiştirdi. Alınan yeni kara göre; KKTC vatandaşı olanlar, çalışma izni olanlar, oturma izni olanlar ve ülkeye gelecek öğrencilerin karantina ve PCR test ücretlerinin devlet tarafından karşılanacağı açıklandı.

Ödemelerde ‘geri iade’

Kararda, sayılan nitelikler dışında kalanların karantina ve PCR test ücretlerini kendilerinin ödemesi kararının devam edeceği belirtilirken, ücretten muaf olduğu halde 7 Eylül’den itibaren ödeme yapanların talep etmeleri halinde ödedikleri ücretlerin kendilerine iade edileceği de yer aldı.

22 Eylül’de alınan karar Resmi gazetede şu şekilde yayımlandı:

“Bakanlar Kurulu, Covid-19'a karşı alınan ek tedbirler neticesinde ülkemize 7 Eylül 2020 tarihinden itibaren getirilen karantina şartı ve karantinaya girecek herkesin ücretini kendisinin ödeyeceği ile ilgili kararın; KKTC vatandaşı olanlar, çalışma izni olanlar, oturma izni olanlar ve ülkemize gelecek öğrencilerin karantina ve PCR test ücretlerinin devlet tarafından karşılanmasına, bunun dışında kalanların karantina ve PCR test ücretlerini kendilerinin ödemesi şeklinde uygulanmasına ve işbu karara göre ücretten muaf olduğu halde belirtilen tarihten itibaren ödeme yapanların talep etmeleri halinde ödedikleri ücretlerin kendilerine iade edilmesine karar verdi.”