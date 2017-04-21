KARAGÖZLÜ HASTANEDE

“Yasadışı Kürtaj” davası ile Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanıp beş yıl hapse mahkûm olan Dr. Fahri Karagözlü’nün Çarşamba gününden beridir Lefkoşa’da Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde müşahede altında olduğu öğrenildi. YENİDÜZEN’e ulaşan bilgilere göre Karagözlü’nün kalbindeki sorun nedeniyle By-Pas ameliyatı olma ihtimali bulunuyor.

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