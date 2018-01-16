Karadayı’dan sevindirici haber
Karadayı, bugün öğle saatlerinde uyandırılarak, makineden ayrıldı.
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Aort Damarı yırtılması nedeniyle 13 Ocak’ta 6 saatlik ameliyatın ardından yeniden yaşama döndürülen Mustafa Karadayı’dan sevindirici haber geldi.
Karadayı, bugün öğle saatlerinde uyandırılarak, makineden ayrıldı.
YENİDÜZEN’e bilgi veren Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr Erol Uçaner, Karadayı’nın uyandırıldığını, bilincinin açık olduğunu belirtti.
Uçaner, Karadayı’nın yoğun bakım bölümündeki tedavisinin sürdüğünü ifade etti.
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