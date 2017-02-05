Karadağ’ın büyüsünü Doğan bozdu: 1-2

STAT: 16 Ağustos Stadı

HAKEMLER: Serdar Bilgimer, Sabriye Atikoğlu, Kaan Koday

LEFKE: Zeki Çetinkol**, Yakup Esmeraslan** (Dk.46 Cemal*), Armstrong Chidi**, Stelios Kittos* (Dk.81 H. Akaçalı), Rahmi Çelik*, Semih Ünaldı**, Ozotite Smart**, Arif Solkanat***, Yılmaz Şipal**, Kasım Tağman*, Allen Assogba** (Dk.46 Shabat**)

DOĞAN TB: Ozan Mercan***, Ahmet Sönmez**, Hasan Kanlı**, Koral Saymaz**, Tunahan Şencan**, Quadri Raheem***, Quincy Osei*** (Dk.89 Tshimba), Salih Güvensoy**, Aydın Aygın**, Kenan Oshan** (Dk.78 A. Saygı**), Selim Saygı*** (Dk.65 A. Coşkun**)

GOLLER: Dk.68 Shabat (Lefke) - Dk.41 Quincy Osei, Dk.54 Selim Saygı (DTB)

K-Pet Süper Lig’de 17’nci hafta karşılaşmasında Lefke ile Doğan Türk Birliği karşı karşıya geldi. 16 Ağustos Stadı’nda oynanan mücadelede gülen taraf 2-1’lik skorla Girne ekibi oldu. Doğan Türk Birliği’ne galibiyeti getiren golleri 41’inci dakikada Osei ve 54’üncü dakikada Selim Saygı kaydederken, Lefke’nin tek sayısı Shabat’tan geldi. Bu sonuçla Lefke bu sezon ilk kez evinde mağlubiyet yaşadı. Doğan Türk Birliği ise elde ettiği galibiyet sonucunda maç fazlası ile ikinci sıraya yükseldi. Alınan neticenin ardından Doğan Türk Birliği 33 puana yükselirken, Lefke 27 puanda kaldı.

Önemli anlar

Dk.4: Smart’ın ceza sahası içine gönderdiği topu takip eden Kasım kaleci ile karşı karşıya kaldı. Kasım’ın kalecinin üzerinden aşırtmak istediği top dışarıya gitti.

Dk.6: Kasım ceza sahası içinde topla buluştu. İki savunma oyuncusunu çalımladı, vuruşu kaleci Ozan’da kaldı.

Dk.13: Lefke savunmasından seken top ceza sahası önünde bekleyen Salih Güvensoy’un önünde kaldı. Salih sert vurdu, kaleci Zeki ağlara gitmekte olan topu iki hamlede kontrol edebildi.

Dk.15: DTB ceza sahası içinde Kasım – Smart paslaşmasında Smart kaleci ile karşı karşıya kaldı. Smart’ın vuruşunu kaleci Ozan önledi.

Dk.20: Yılmaz’ın sol çaprazdan gönderdiği topla Kasım buluştu. Kaleci Ozan’ı da çalımladı. Boş kaleye topu ağlara gönderemedi.

Dk.25: Aydın’ın sağdan yaptığı ortayı iyi takip eden Salih Güvensoy kaleci ile karşı karşıya kaldı ancak son derece kötü vuruşu ile bu şans değerlendirilemedi.

Dk.31: Köşe vuruşundan gelen topu takip eden Kasım sert vurdu. Ağlara gitmekte olan topu kaleci Ozan başarılı bir şekilde önledi.

Dk.41: Gelişen Doğan Türk Birliği atağında Selim sağdan aldığı topla çizgiye inerek içeri kesti. Geriden gelen Quincy topu filelere göndererek takımını öne geçirdi: 0-1

Dk.54: Doğan Türk Birliği atağında Kenan kafa ile indirirken Selim Saygı’nun vuruşu filelerle buluştu: 0-2

Dk.68: Yılmaz’ın kullandığı serbet vuruşta Armstrong’un kafa vuruşu üst direkten geri dönerken, dönen topu Shabat tamamlayarak farkı 1’e indirdi: 1-2

Fotoğraf: Eren Şişik