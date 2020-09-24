Kar-İş, “Sözleşme yoksa toplu taşımacılıkta yok”

Kamu Araçları İşletmecileri Derneği (Kar-İş) Başkanı Fuat Topaloğlu, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile sözleşmeler olmadan taşımacılığa başlamayacaklarını gerekirse ülkedeki toplu taşımacılığı da durduracaklarını söyledi.

Kar-İş’ten yapılan yazılı açıklama şöyle:

Malumunuz 8 aydır tüm ülke gibi bizde zor şartlardan geçiyoruz. Bu süreçte aybaşı okulların açılacağı söylendi bize ve tüm araçlarımıza bakım yaptırıp, korona virüs içinde tedbirlerimizi bankalardan kredi çekerek sağlamıştık. Ancak yine okullar açılmadığı için yaptığımız tüm hazırlıklar da boşa gitti.

Şimdi kriz ile ilgili olarak hükümetimiz 4. Ekonomik Paketi açıklamaya hazırlanıyor. 8 aydır iş yapmadan sadece oturan arabaları için masraf yapan Kamu Araçları İşletmecileri olarak bizde devletimizin bize yardım elini uzatmasını bekliyoruz.

Ayrıca Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığında hala daha sözleşmelerimiz bekliyor. Bu sözleşmelere imza konulmazsa toplu taşımacılığı durdura dâhil bir dizi eylemi yürürlüğe koymaya kararlıyız.