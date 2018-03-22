Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın hükümeti oluşturan siyasi partilerin başkanlarıyla olağan görüşmesi başladı.

Cumhurbaşkanlığında saat 11.15 başlayan görüşmeye, Başbakan ve CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, HP Genel Başkanı Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, TDP Genel Başkanı Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit katıldı. DP Genel Başkanı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ın ise mazaret belirterek katılamadığı öğrenildi.

Saat 11:00 sıralarında başlayan toplantı, 13:30’da tamamlandı.

Bugün yoğun bir gündemimiz oldu son durumu değerlendirdik. Sayın Dışişleri Bakanı’nın Ankara ziyareti değerlendirmelerini izlere aktardı.

Hükümetle birlikte yapmayı planladığımız Aplıç ve Derinya ziyaretlerin son durumu yerinde gördüm. Hükümet ile tamamen aynı görüşteyiz. Süratle her iki kapıda Kıbrıs Türk tarafının yapması gerekenleri ihale yolu yada bakanlıkların kendi kapasiteleri ile yerine getirilecektir. Kapılar konusunda hiçbir tereddüdümüz yok. Gereğini yerine getireceğiz. Asıl tereddütler nerededir biliyorsunuz ama karşılıklı suçlamaya gerek yok. Evet gecikme oldu bundan sonra da olmasın diyoruz Rum tarafına da çağrı yapıyoruz.

Maronitlerle ilgili alınmış bir devlet kararı vardı, temsilcilerin katılımı ile yapılan toplantılardan sonuçlar çıktı. Komite raporlarının gereklerini yerine getirmek için üstümüze düşeni yapacağız

Alınması gereken kararalar var. Siyasi karar bekleyen hususlar var onları da en kısa sürede yapacağız.

İç konularla ilgili olarak da arkadaşlar bana bilgi verdiler benim kendilerine aktarmak istediğim bazı hususlar oldu. Uzun ama faydalı bir görüşme oldu

Anastasiadis’le görüşme sorusu üzerine…

Sorun çözmenin yolu diyalogdur. Aynı çerçeveyi çizip aynı sorun için farklı çözüm beklenemez. Bizim buluşmama, görüşmeme gibi bir derdimiz yok. Biz bir araya geliriz, konuşuruz da, kahve de içeriz, yemek de yeriz. Yapacağız da ama asıl yapılması gereken Rum tarafındaki çok ciddi bir zihniyet değişikliğine ihtiyaç var. Bunun işaretlerini Rum tarafında görmemiz lazım. Bir görüşme ihtimali var. Ama sonuçsuz, ucu açık, sonuç odaklı olmayan adı yeni eski yöntemlerle, sonuçsuzluğu doğuracak durumların içine de Kıbrıs Türkü girmek niyetinde değil.

Kıbrıslı Türklere yapılan saldırılarla ilgili verilen cezalar…

Geç de olsa bir ceza verilmişse bundan ancak memnuniyet duyarız. Yıllarca bu insanlar mahkemeye bile çıkarılmadı ve çok olaylar yaşandı. Bir adım atılması olumlu, bunun arkasının gelmesini dilerim. Verilen cezanın ayrıntılarını henüz görmedim.

Gaz arama

Kıbrıslı Türkler zaten olayın sahibi, işin içinde, geleceğin partneri ve doğal zenginliklerin de ortağı. Türkiye bu zenginliklerin Avrupa’ya taşınmasında en uygun güzergah.

Ya gerginlikler artırılacak, ya da olaya Kıbrıslı Türkleri de dahil edip Türkiye’yi de olayın içine alırsınız. Bu barış, istikrar yolu. Biz bunu öneriyoruz, barışa köprü kurmayı öneriyoruz. Onlar ise Türkiye’yi hasım yapmayı tercih ediyorlar. Rum tarafının bu tavrı yanlış.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Maliye Bakanı Serdar Denktaş'ın mazaret bildirerek toplantıya katılmadığını ifade etti, bundan sonraki toplantılara katılacağını kaydetti.

fotoğraf Ayşe Güler