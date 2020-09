‘Kapattılar, ödesinler’

Devrim DEMİR

“Sosyal mesafe kuralına uyulmadığı” gerekçesi ile Sağlık Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu tarafından 1 Ekim tarihine kadar kapatılan barların işletmecileri, kararın sektörü olumsuz etkileyeceğini belirtti. Faaliyetleri durdurulan bar sahipleri, Mart ayında iki ay kapalı kaldıklarını açılım sonrası yeni yeni toparlanmaya başladıklarını ancak ‘müziğin’ hastalık yaydığını ilk kez duyduklarını kaydetti.

Açılıma ciddi kayıplarla başladıklarını kaydeden bar işletmecileri, hükümetin akşamdan sabaha aldıkları kararları ‘iş bilmezlik’ olarak nitelendirdi.

Maddi anlamda ciddi kayıplar yaşadıklarını anlatan işletmeciler YENİDÜZEN’e konuştu, sorunlarını anlattı.

Sadık Gürses ( The Quota): “Devlet kayıplarımızı karşılayacak mı?”

Temmuz açılımı sonrası Eylül ayında artan vakalar nedeniyle kendi aldıkları kararlar doğrultusunda işletmelerini kapattıklarını anlatan Sadık Gürses, bu süreçte ciddi kayıplar yaşadıklarını söyledi.

Gürses, “Vakalar nedeniyle Eylül ayında zaten kapatmıştık, 2 Ekim tarihine kadar da açmayacaktık. Bar işletmecisi olarak farkındalık adına bunu yaptık. Maddi olarak hepimiz zordayız zaten. İşletmemiz kirada, devlet madem bizi kapattı zararımızı da karşılamak zorunda. Devletten önce davranıp kapattık ancak yasal olarak da faaliyetlerimiz durduruldu. Devlet bizi ödemek zorunda, buzdolaplarımız çalışıyor elektrik dönüyor… Çalışanlarımızın yatırımlarını yapmak zorundayız, ödemeler yapmak zorundayız bunlardan kaçamıyoruz. Devlet kayıplarımızı karşılayacak mı?” şeklinde konuştu.

Arda Gündüz (Barfly): “Bu bir iş bilmezliktir”

Bar faaliyetleri ile ilgili alınan kararların iş bilmezlik olduğunu ifade eden Arda Gündüz, denetimlerin hiçbir şekilde yapılmadan barların suçlu olarak işaret edilmesinin yanlış olduğunu savundu. Barların suçlu olarak gösterildiğini savunan Gündüz, “İnsan, halk sağlığı dedik kapanma sürecine gittik. Devletin yaptığı maddi yardımı da geçiyorum, 200 kapasitelik işletmeyi 20 kişiyle sınırlandırdım. 10 gün sonra farklı bir karar üretilerek, yeniden kapatıldık. Ekim ayında yine açılmayacak ve bu süreç en az Aralık ayına kadar böyle sürecek. Devletler böyle davranmaz, vergileri alıyorlar, madem kapanacak ben neden binlerce lira ödeme yapıyorum? Her şeyimiz eksiksiz, bizi yönetenlerin tek yaptığı bizi batırmak. Ekmek parası ile oyun olmaz. Yüzlerce insan evine ekmek götüremez durumda” sözlerini kullandı.

Erden İlkdoğan (The Wagon Bar): “Yapılan saçmalıkları barlar ödüyor”

Hastalığı barların getirmediğini kaydeden Erden İlkdoğan, tüm işletmecilerin bilinmezliğe doğru sürüklendiğini personelin de işletmecinin de ortada kaldığını söyledi. İlkdoğan, yapılan saçmalıkların bedelini barların ödediğini ifade ederek, “Tepkiliyiz ne yapacağımızı, nasıl hareket edeceğimizi bilmiyoruz. Nasıl bir karar alacağımızı bizde bilmiyoruz. Personel ortada kaldı, biz nasıl adım atacağımızı bilmiyoruz. Açık olduğumuz durumlarda bile insan gelmiyordu, uygulanan kararlar doğru değil. Neden bunu barlar ödüyor? Bu durumu yaşatacaklardı madem kapılar neden açıldı? Yerli halk yetmedi mi?” dedi.

Mehmetcan Tabakçı (Papegeno): “Artık gücümüz kalmadı”

Kapatma kararı ile ilgili bar işletmelerine düzgün bilgi verilmediğini söyleyen Mehmetcan Tabakçı, kanuni tüm yükümlülüklerini yerine getiren işletmelerin bir anda kapatılmasının doğru bir yol olmadığını savundu.

Tabakçı, “Bize bugün oldu hala hiçbir bilgi verilmedi. Kanuni yükümlülüklerimiz vergi borçlarımız ne olacak personel ne olacak? Biz zaten açılıma giderken, bütün kurallara uyduk, bir veya iki mekânın ihmalkâr davranışı bütün barlara mal edilmemeli. 20 personelimiz var ben maaşlarını nasıl ödeyecem, bardakları tek kullanımlık yaptık, her şey tek kullanımlık bunların da ciddi bir yatırımı oldu. Mart ayında kapandık personelimizi ödedik artık böyle bir gücümüz kalmadı. Açılım sonrası zaten yeterli denetim yapılmadı. Her gün denetlesinler 20 personelime her hafta 200 TL tanesi PCR testi yaptırıyoruz. Haftalık 4 bin TL test parası ödüyoruz. Res-Bir’le koordineli çalışmaktayız. Bugün kapatın yarın açın vakalar artınca hadi yine kapatın bence artık iflasınızı verin demeleri gerekmekte. Mümkün olabilecek her şeyi yaptık. Biz ne yapacağımızı şaşırdık. Düzgün bir karar çıkana kadar bekleyeceğiz ” ifadelerini kullandı.

Buruno Assa (Karaf House): “Bu kapılarda birçok insan ekmek yiyor”

Mart ayında halkın, iş yerlerinin el ele vererek kapandıklarını ifade eden Buruno Assa, barların kapalı, meyhanelerin açık olmasının dikkat çekici olduğunu, ülkede vakalar sıfırlanmışken, kapıları açarak hastalığı işletmelerin davet etmediğini kaydetti.

Assa, “Alınan kapanma kararı ile ilgili Polisi aradık, Kaymakamlığı aradık biz böyle kararları sosyal medya üzerinden öğreniyoruz. Her sektör kendi açısından haklı, günlerce biz evin içine tıkıldık, halk el ele verdi sıfırlandık. Biz mi dedik kalkın kapıları açın? Barlar kapalı meyhaneler açık ya hep ya hiç. Tanıdığım üç işletme kapatıldı. Bu kapılarda birçok insan ekmek yiyor bir sürü çocuk besleniyor ailelere bakılıyor. Hiçbir işletme küçük görülmemeli zaten yaz sezonu bitti her sektör bir değerdir bizim için. Bir sabah uyanıyoruz yeni bir karar alınıyor barlar kapalı. Vergi toplanıyor, yatırımlar yapılıyor. Turizm tek başına yaşanmaz, gelecek olan turistten tüm işletmeler faydalanmalı. Tek sorumlu müzik yapan yerler mi?” dedi.

Arda Alan (Little Pub): “Kapanıştan eksilerle çıktık”

Tüm kurallara uyulduğunu, alınan son kapanma kararı ile ilgili ne polisin ne de Kaymakamlığın bilgi vermediğini öne süren Arda Alan, 75 günlük kapanma sürecinde eşit kapanma olduğu için sorun yaşanmadığını söyledi.

Alan,” 75 günlük kapanmada iki işletmemi kapattım. Herkes kapandığı için sorun olmadı. Şimdi sadece barlar kapatıldı. Her türlü kurala uyduk, çıkan kararda ilk kapatılan yerler olduk. Gerekli bir açıklama nedeni yok... Kaymakam, polisle görüştük, cevap almadık. Cafe kısmını açtık polis geldi yine kapattı. Bar kısmını kapattık, canlı müziği kapattık yine polis gelerek kapattı. Kimseyi karşımıza almak istemiyoruz. Açsak polisi karşımıza alıyoruz, bu süreç sıkıntılı bir süreç salgınla yaşamayı öğrenmemiz gereken bir süreç bu bizim ekmek teknemiz. Denetleme yapılmıyor, kurallara uyan mekânlar kapatılıyor. Kapanmak için yeterli açıklama yok kapanıştan eksilerle çıkarken, personel maaşları ne olacak?” sözlerini kullandı.