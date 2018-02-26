Kanserle mücadele için “Bir şarkı da sen söyle” etkinliği

Gemikonağı Sahili’nde gençler şarkılarını Kanserle Mücadele için söylediler. Lefke Belediyesi, Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar Vakfı ile gönüllü vatandaşların işbirliğiyle Gemikonağı Sahili’nde ‘Bir şarkı da sen söyle’ adlı etkinlik düzenlendi. Bölge gençlerinden Silvan Yaşlı önderliğinde, birçok sanatçının da katkılarıyla düzenlenen etkinlikte, şarkılar söylendi, folklor gösterileri sunuldu...Gönüllüler tarafından kurulan stantlarda çeşitli ikramlar yapılarak Kemal Saraçoğlu Vakfı yararına bağışlar toplandı. Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, etkinliğin özellikle bölge gençlerinin organizasyonu ve katkısıyla düzenlendiğine işaret etti. Elde edilen tüm gelir Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’na bağışlandı

Etkinliğin düzenlenmesine katkı koyan bölge gençlerinden Silvan Yaşlı da, vatandaşları kanserle mücadelede daha duyarlı olmaya çağırarak, katılım az olmasına rağmen bu tür etkinlikleri düzenlemeye devam edeceklerini kaydetti.