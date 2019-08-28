Kanatlı: Arter suç işliyor, seyredecek misiniz?

Yeni Kıbrıs Partisi (YKP) Genel Sekreteri Murat Kanatlı, Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter'in yasal yetkisini aşarak borçlanmaya gittiğini ve suç işlediğini iddia etti.

Kanatlı, Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu'na çağrı yaparak, "Buna seyirci mi kalacaksınız" diye sordu.

Kanatlı şu açıklamayı yaptı: "Mağusa Belediye Başkanı İsmail Arter şu anda 6 milyon TL overdraft limiti üstünde, belediye meclisi kararı olmadan borçlanmış durumdadır, 45/2011 diyor ki:

21. (1) Bu Yasanın 7’inci, 8’inci, 9’uncu, 10’uncu ve 14’üncü maddelerinde düzenlenen borçlanma ile ilgili limit ve usullere uymayan kurum veya kuruluşların yukarıda belirtilen maddelerdeki limit ve usullere uyulmamasından sorumlu olan veya yapılan işlemlerde veya alınan kararlarda açıkça imzası bulunan yöneticiler ile yönetim kurulu üyeleri bir suç işlemiş olurlar ve mahkumiyetleri halinde beş yıla kadar hapis cezasına veya 20.000.-TL (Yirmi Bin Türk Lirası)’na kadar para cezasına veya her iki cezaya birden çarptırılabilirler.

(2) Bu Yasanın 15’inci madde kurallarına aykırı hareket eden kişiler bir suç işlemiş olurlar ve mahkumiyetleri halinde beş yıla kadar hapis cezasına veya 20.000.-TL (Yirmi Bin Türk Lirası)’na kadar para cezasına veya her iki cezaya birden çarptırılabilirler.

23. Bu Yasayı, Maliye İşleriyle Görevli Bakanlık yürütür.

Sayın Olgun Amcaoğlu, suç var, İsmail Arter suç işliyor, seyredecek misiniz?"