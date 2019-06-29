"Kan parası" istemekle suçlanıyorlar

Girne’de Ocak ayında iş insanı Bulut Akacan ve iki korumasının karıştığı kavga büyüdü. Girne Ağır Ceza Mahkemesi huzurunda görüşülen dava devam ederken, önceki gün Zeki Asımoğlu tarafından Akacan’ın iş yerine ‘ Kan parası ‘ istemek maksadı ile gittiği iddia edilen S.U., M.F.U., ve L.U., Akacan’ın şikayeti üzerine tutuklandı.

“Şiddet Tehdidi” ve “Mülke Tecavüz” suçlarından tutuklanan zanlıların Akacan’dan 1 Milyon Sterlin istedikleri öne sürüldü.

Zanlılar, tutukluluk talebi ile Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Polis: “Senin kanını akıtacağız” dediler

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Girne Polis Müdürlüğü Adli Şube’de görevli polis memuru Hüseyin Tosun olayla ilgili bulguları aktardı. Tosun, zanlıların önceki gün meydana gelen “Şiddet Tehdidi” ve “Mülke Tecavüz” suçlarından methaldar olduklarını belirterek, olayın olgularını mahkemeye aktardı.

Polis olayın önceki gün, saat 13.20 sıralarında zanlılar S.U., ve M.F.U.’nun

Girne’de İnönü Caddesi üzerinde bulunan müşteki Bulut Akacan’a ait işyerine gittiklerini ve zanlıların yaptıkları görüşme esnasında ona hitaben “Bizi Zeki Bey ve ağabeyim Levent gönderdi. Bize 1 milyon Sterlin kan parası ödeyeceksin, ya da biz senin kanını akıtacağız. Seni öldüreceğiz” diyerek şiddet tehdidinde bulunduklarını kaydetti.

Akacan şikâyet etti, kamera görüntülerinden yakalandılar

Polis memuru Hüseyin Tosun, akabinde Akacan’ın Girne Polis Müdürlüğü’nü arayarak şikâyette bulunması üzerine, polislerin olay yerini ziyaret ederek kamera görüntülerini incelemek üzere emare olarak aldıklarını ifade ederek, tanıklar ve müştekinin ifadelerini vermek üzere polisi ziyaret ettiklerini söyledi.

Alınan şikâyet üzerine zanlılar aleyhine derdest emri temin ettiklerini belirten Tosun, zanlı L.U.’ya telefoniyen ulaşarak şubeye celp ettiklerini kaydetti.

Tosun, zanlıların Girne’de tespit edilerek tutuklandıklarını ve zanlı L.U.’da açık ifadesini temin ettiklerini aktararak, vermiş olduğu ifadesinde kardeşlerini kendisinin müştekinin işyerine yollamadığı yönünde beyanda bulunduğunu aktardı.

Polis yapılan geniş çaplı soruşturma neticesinde, her üç zanlı ile müştekinin ortak bir tanıdıkları aracılığıyla zanlı L.U.’nun istemi doğrultusunda, Akacan’ın işyerinde zanlılar S.U., ve M.F.U.’nun görüşmesinin sağlandığını ifade eden Tosun, zanlıların gönüllü ifade verdiklerini belirtti.

Akacan’dan şikayetçi oldular

Tosun, zanlıların gönüllü ifadelerinde, şikâyetçi Akacan’ın yaklaşık üç aydan beridir methaldar olduğu bir olay aleyhinde şikâyetçi olan Zeki Asımoğlu’nun yapmış olduğu şikâyeti geri çekmesi için, aralarında aile bağı olduğundan dolayı kendisiyle görüşmelerini ve şikâyetini geri çekmesi için Akacan’a yardımcı olmaları talebinde bulunduğunu kaydederek, zanlı konumundaki üç kardeşe para ve ev vermek gibi vaatlerde bulunduğunu dile getirdi.

Zanlıların durumdan rahatsız oldukları için ağabeyleri L:U.’ya yönlendirmesiyle ve kendi istekleri doğrultusunda Bulut Akacan’ın işyerine görüşmeye gittiklerini ve görüşme esnasında Akacan’ın kendilerine, aleyhindeki şikâyetin geri çekilmesi için yine vaatlerde bulunduğunu kaydeden Tosun, zanlıların hiçbir şey talep etmediklerini ve hiçbir şekilde tehdit etmedikleri yönünde beyanda bulunduklarını belirtti.

Tahkikatın henüz tamamlanmadığını, zanlıların kullanımındaki cep telefonlarının da incelenmek üzere emare olarak alındığını, yine olay mahallinden temin edilen kamera görüntülerinin de detaylı olarak incelenmeye devam edeceğini, alınan ifadelerin teyit ve tekzibinin yapılacağını belirten Tosun, yürütülen geniş kapsamlı soruşturma neticesinde ifade vermesi gereken başka şahısların da ortaya çıkmasının muhtemel olduğunu aktardı.

Tosun, tahkikatın salimen yürütülebilmesi adına her üç zanlının da poliste 3 gün tutuklu kalmaları talebinde bulundu.

Soruşturma devam ediyor

Polis şahadeti üzerine söz alan zanlıların avukatı, müvekkillerinin ithamları kabul etmediklerini belirterek, suçsuzluklarının ispatlanabilmesi açısından 3 günlük tutukluluğa itirazları olmadığını söyleyerek, müvekkillerinin suçsuz olduğunu söyledi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Şerife Katip Kır zanlılar aleyhinde başlatılan soruşturmanın yeni olduğunu, alınan gönüllü ifadelerin teyit ve tekzibinin yapılması gerektiğini, kamera görüntüleriyle emare alınan telefonların incelenmesi gerektiğini göz önünde bulundurarak, poliste 3 gün tutuklu kamlarına emir verdi.