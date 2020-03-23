Kan bağışı kampanyası düzenleniyor

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp-İş) ile Thalassaemia Derneği, sağlık problemleri, acil ihtiyaçlar ve Talasemili kişilerin kan ihtiyacının sağlanması amacıyla yarın kan bağışı kampanyası düzenliyor.

Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi Kan Bankası’nda yapılacak kampanya saat 09.00’da başlayacak. Kısmi sokağa çıkma yasağı nedeniyle kan verecek vatandaşlara izin belgesi hazırlanacak.

Sendika ve derneğin yaptığı ortak açıklamada, corona virüsü salgınından dolayı kan ihtiyacının karşılanmasının daha da zorlaştığına işaret edildi.

Açıklamada, “Kan bankasında hizmetler ayni şekilde sürmekte, kan bankasının olduğu konum hastaneden ayrı olmasına rağmen bağışçılarımız oraya gidip kan vermekten çekinmektedirler. Oysa düzenli kan ihtiyacını karşılayabilmek için Kan Bankamızda yeterli stokların bulunması gerekmektedir” denildi.

“Emeğimiz ve kanımızla hastalarımızın yanındayız ve hepimiz Burhan Nalbantoğlu Kan Bankası’ndayız” sözleriyle sona eren açıklamada, tüm sivil toplum kuruluşlarını, sağlıkta örgütlü tüm sağlık emekçileri ile halka kampanyaya destek çağrısı yapıldı.