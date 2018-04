“KAMU SAĞLIK HİZMETLERİ DURABİLİR”

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp-İş) Başkanı Dr. Ahmet Varış, sağlıkla ilgili uygun takvimlendirme yapılmaz, personel, alt yapı ve yasal eksiklikler ivedilikle giderilmezse kamu sağlık hizmetlerinin durabileceği uyarısında bulundu.



Kamu hastanelerinde 300’e yakın hekimin 2017’de bir milyon civarında hastayı muayene ettiğini kaydeden Varış, Girne ve Cengiz Topel devlet hastanelerinde akşam saat 23.00’ten sonra kayıt memuru bulunmadığına da dikkat çekti.



Tıp-İş’in bugün düzenlediği basın toplantısında konuşan Varış, “Girne ve Cengiz Topel’de akşam 23.00’ten sonra acile başvuran hastaların tamamı kayıt yaptırmadan muayene oluyor” dedi.



Ülke genelinde acile başvuranların poliklinikte muayene olanlardan fazla olduğuna dikkat çeken Tıp-İş Başkanı Varış, sadece Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi aciline geçtiğimiz yıl 91 bin 5 hastanın başvurduğunu belirtti. Varış, Cengiz Topel’de acile başvuran toplam hasta sayısının polikliniğe başvuran hasta sayısından yüzde 20 fazla olduğuna işaret etti.



Nüfusun 300 bin olduğu yönündeki açıklamalara işaret eden Varış, siyasi erke, “Bir yıl içinde sadece kamu sağlık merkezlerinde yapılan muayene sayısının 1 milyon dolayında olmasını nasıl açıklayabiliriz?” diye sordu.

Dünya Sağlık Örgütü'nün her bir hasta için önerdiği muayene süresinin 20 dakika olduğunu belirten Varış, “5-6 dakikalık aralıklarla hasta muayenesi yapılması çağdaş sağlık sistemlerinde kabul edilmiyor. Ülkemizde de bunun dünyadaki kriterler çerçevesinde düzenlenmesini öneriyoruz” dedi.



Varış, “Devletin denetim görevini yapamadığı bir ülkede halkın sağlığını korumak ve hastalıkların gelişimini önlemek ne denli mümkündür?” diye de sordu.



DÜNYA SAĞLIK HAFTASI… “DSÖ ANAYASASISIN KABULÜNÜN 70. YILDÖNÜMÜ”



Tıp-İş, 7-14 Nisan tarihleri arasında kutlanan “Dünya Sağlık Haftası” nedeniyle Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’nde bu sabah kahvaltılı basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısında Tıp-İş’in yeni yönetimi de basınla tanıştı.

Tıp-İş Başkanı Ahmet Varış, bu hafta Dünya Sağlık Örgütü’nün anayasasısın kabul edilmesinin 70. yıldönümü olduğunu da anımsattı.



Varış, kamu sağlık merkezlerinin artan nüfusa ve hasta sayısına rağmen hekim istifalarıyla azalan kadroları ve alt yapılarındaki sorunlarıyla hizmet verdiğini kaydetti.



Varış, 5 kamu hastanesi ile Temel Sağlık Dairesi’ne bağlı 20 sağlık merkezi ve sağlık ocağının 2017’ye dair verilerini de basınla paylaştı.



Tıp-İş Başkanı, diş hekimleriyle birlikte toplam hekim sayısı, kayıtlı poliklinik sayısı, acile başvuran hasta sayısı ve ameliyat sayıları konusundaki verilere işaret etti.



LEFKOŞA’DA 219 BİN 141 KAYITLI HASTA MUAYENE EDİLDİ



Buna göre, 2017’de Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde görev yapan 149 hekim, 219 bin 141 kayıtlı hastayı muayene etti. Acil serviste değerlendirilen hasta sayısı ise 91 bin 5. 2017’deki ameliyat sayısı 6 bin 33.



MAĞUSA’DA ACİL SERVİSE BAŞVURU 80 BİN 323



Mağusa’da geçtiğimiz yıl görev yapan hekim sayısı 47. Kayıtlı poliklinik sayısı 84 bin 312. Acil servise başvuru: 80 bin 323. Ameliyat sayısı bin 702



GİRNE’DE 986 AMELİYAT



Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde görev yapan hekim sayısı 24. Kayıtlı poliklinik sayısı 83 bin 813. Acil servise başvuran hasta sayısı 82 bin 918. Ameliyat Sayısı 986.



CENGİZ TOPEL’DE ACİLDE DEĞERLENDİRİLEN HASTA 46 BİN 632



Cengiz Topel Hastanesi’nde görev yapan hekim sayısı 9. Kayıtlı poliklinik sayısı 38 bin 321. Acil servise başvuru 46 bin 632. Ameliyat sayısı 223.



“GİRNE VE CENGİZ TOPEL’DE GECELERİ KAYIT MEMURU YOK”



Varış, Girne ve Cengiz Topel devlet hastanelerinde akşam saat 23.00’ten sonra kayıt memuru bulunmadığını ifade ederek, bu saatten sonra acile başvuran hastaların tamamının kayıt yaptırmadan muayene olduğunu söyledi.

Cengiz Topel’de acile başvuran toplam hasta sayısının polikliniğe başvuran hasta sayısından yüzde 20 fazla olduğuna da dikkat çekti.



BARIŞ RUH’TA 7 HEKİM BİR YILDA 19 BİN 632 HASTA GÖRDÜ



Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde görev yapan hekim sayısı. 7. 2017’de kayıtlı poliklinik sayısı 19 bin 632.

Temel Sağlık Dairesi’ne bağlı 20 sağlık merkezi ve ocağında görev yapan hekim sayısı 40. Poliklinik muayene sayısı 113 bin 207.



“HASTALARIN YÜZDE 20 İLE 30’U KAYIT DIŞI MUAYENE EDİLDİ…”



2017’de kamuda 276 hekim görev yaptı. Toplam kayıtlı poliklinik 558 bin 426. Toplam acil başvurusu: 300 bin 878. Toplam muayene: 859 bin 304. Toplam ameliyat sayısı 8 bin 944

Varış, “Yetersiz kayıt memuru ve tıbbi sekreterlik hizmetlerinden dolayı yüzde 20 ile 30 hasta kayıt dışı muayene edildi. Yani bir milyon gibi bir rakamdan bahsediyoruz” dedi.



“HASTALARIN BEKLEME SÜRELERİ UZUN…”



Kamu hastanelerine başvuran hastaların gerek poliklinik hizmetleri, gerekse cerrahi müdahaleler açısından bekleme sürelerinin hekimlerin arzu ettiği seviyede olmadığını kaydeden Varış, “Biz hastaların daha hızlı şekilde nitelikli sağlık hizmetine ulaşmasını istiyoruz” dedi.

Varış, temel sorunun hekim ve sağlık çalışanı sayısının yetersizliği, alt yapı eksiklikleri ve nüfusun artması olduğunu kaydederek, “Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası olarak idarenin hekim ve personel eksikliklerini acilen gidererek ve alt yapı düzenlemelerini hızlandırarak bu sorunlara çözüm bulmasını tavsiye ederiz. Az hekim ve personelle, yetersiz alt yapıyla çok iş mantığı kaliteyi giderek düşürmekte ve bizleri her geçen gün hekimlik felsefesi ve iyi hekimlik ortamından uzaklaştırmaktadır” şeklinde konuştu.

Varış,“Kamu sağlık kurumlarındaki tıbbi sekreter ve kayıt memuru eksikliği giderilmeli. Hastane Yönetim Kurulları bir an önce aktif şeklinde, yerinden yönetim, özerk yönetim anlayışıyla çalıştırılmaya başlanmalı” açıklamasında da bulundu.



“ÖNERİLEN MUAYENE SÜRESİ 20 DAKİKA…5-6 ÇAĞDAŞ SİSTEMDE KABUL GÖRMÜYOR”



Dünya Sağlık Örgütü'nün her bir hasta için önerdiği muayene süresinin 20 dakika olduğunu belirten Varış, “5-6 dakikalık aralıklarla hasta muayenesi yapılması çağdaş sağlık sistemlerinde kabul edilmiyor. Ülkemizde de bunun dünyadaki kriterler çerçevesinde düzenlenmesini öneriyoruz” dedi.

Varış, kamu hekimlerinin yasal hakkı olan eğitim ve burs/kurs ödeneği haklarının idare tarafından etkin şekilde uygulanmasını istedi.

Ahmet Varış, bu alandaki aksaklıkların giderilmesi ve gerekli düzenlemelerin yapılması için Sağlık Bakanlığı’na işbirliği çağrısı yaptı.

Varış, “İş sağlığı ve güvenliğinin sağlanamadığı, ‘Gıda Denetim Yasası’nın bile geçirilemediği’ ve bununla birlikte gerek personel eksikliği gerek siyasi iradelerin göz ardı etmesi nedeniyle devletin denetim görevini yapamadığı bir ülkede halkın sağlığını korumak ve hastalıkların gelişimini önlemek ne denli mümkündür?” diye sordu.

Eksikliklerin giderilmesi, etkin yasal çalışmaların hazırlanmasını ve uygulanmasını talep eden Varış şöyle konuştu:

“Siyaset kurumuna güvensizlik her geçen artmaktadır. Tüm medeni ülkelerde olduğu gibi sağlık siyasi iradelerden ve hükümetlerden bağımsız bir devlet politikası olmalıdır. Ülkemizde sağlığın geliştirilmesine olanak sağlayacak geciken yasal çalışmaların bir an önce tamamlanması şarttır. Halkımıza daha nitelikli sağlık hizmeti sunabilmek için devletin her kademesinde bulunan siyasi mercilerin kaosa oynamayı bir tarafa bırakarak üzerlerine düşen sorumluluklarının bilinciyle hareket etmesini bekliyoruz. Devletin idari kesimlerini çağımızın gereklilikleriyle bağdaşan ve ülke gerçeklerine uygun yasaların ivedilikle çıkarılması yönünde sağduyulu bir şekilde adım atmaya davet ediyoruz.”



VARIŞ’TAN “KAMU SAĞLIK HİZMETLERİ DURABİLİR” UYARISI



Varış, “En kısa zamanda uygun bir takvimlendirme yapılıp eksiklikler ivedilikle giderilmediği takdirde tüm kamu sağlık merkezlerindeki personelin özveriyle yürütmeye çalıştığı kamu sağlık hizmetlerinin durabileceğini belirtir, sendika olarak ‘daha nitelikli bir kamu sağlık hizmeti sunumunda’ her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu bildiririz” şeklinde konuştu.

Varış, basının sorularını da yanıtladı.

“Genel grev uyarısı mı veriyorsunuz?” “Yeni yönetimden umutlu musunuz? “Sağlıktaki sorunlar neden Meclis’te bu kadar hekim varken çözülmüyor?” gibi soruları cevaplayan Varış, gerekli durumlarda sendikal mücadeleyi yükselteceklerini, umudun her zaman var olduğunu, mesleklerinin doğasında bulunduğunu, sağlıkta devlet politikası olmadığı için sağlıktaki sorunların yıllardır sürdüğünü söyledi.



HEKİM İSTİFALARI VE KAPANAN BÖLÜMLER



Hekim istifalarıyla kapanan branşlar konusunda da bilgi veren Varış, Çocuk Nefroloji, Çocuk Kardiyoloji, Çocuk Nöroloji, Çocuk Alerji ve İmmünoloji, Çocuk Diş Hekimliği, Erişkin Gastroenteroloji bölümlerinin kapandığını söyledi.

Ada genelinde sadece 2 plastik cerrahın görev yaptığını söyleyen Varış, bu sayının 6’dan 2’ye düştüğünü belirtti. 11 olan kardiyoloji kamu hekimi sayısının 6 istifayla 5’e düştüğünü belirtti.



KÖRCEĞEZ: “SÜRECİ İZLİYORUZ….SİSTEMİN DEĞİŞMESİ İÇİN CESARET GEREK”



Basın toplantısında yeni dönemden umutları konusundaki soruya Dr. Ahmet Körceğez de yanıt verdi.

Körceğez, “Sistemi değiştirmeyi iddia edenler şu an iktidarda. Biz de süreci izliyoruz. Sistemin değişmesi gerek. Bunun için cesaret lazım. Cesaretle yaklaşılırsa her şey değiştirilebilir. Şu andaki ilk belirteçleri soruyorsanız, böyle bir şey algılayamıyoruz” dedi.