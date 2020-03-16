KTAMS ve Kamu-Sen Başkanları YENİDÜZEN’e konuştu, Bakanlar Kurulu kararına rağmen ‘elzem’ olmayan alanlarda çalışan kamu personelinin bugün işe çağrıldığını savundu. Sendikacılar, personellerin işe gitmeyerek eylem yaptığını belirterek, Bakanlar Kurulu kararında çalışacak ve çalışmayacak dairelerin netleştirilmesi, suiistimale olanak sağlamaması gerektiğini vurguladı.

Sendikacılar, postane, Motorlu Araç Şubesi, Arşiv, Muhasebe, hitabet hizmetleri, sekreterlik gibi alanların çalışanlarının müdürleri tarafından işe çağrıldığını söyleyerek, “Bakan dahi çağırsa bu personeller gitmeyecek, bir yandan önlem deyip, bir yandan elzem olmayan personelleri işe çağırıyorlar. Bu alanların aciliyeti ne?” şeklinde konuştu.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan:

“Arşiv, postane, sekreterlik nasıl elzem olabilir?”

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, Bakanlar Kurulu kararının açık ve net olmadığını, bunun da art niyetli yöneticiler için boşluk yarattığını savundu. Bengihan, “Bakanlar Kurulu, sağlık, itfaiye, polis, sivil havacılık, maliye bakanlığı ve benzeri, toplumda devamlılığı sağlayacak elzem sektörlerin çalışmaya devam etmesine ve kalanının 14 gün zorunlu izinde olmasına karar verdi. Ancak bir kararda ‘ve benzeri’ diye bir ifade olamaz. Alınan kararlar net olmalıdır. Art niyetli kişiler bu ifade nedeniyle çalışanlarını işe çağırdı ancak personellere uyarıda bulunduk, hiçbiri işe gitmedi. Sosyal sigortalarda, sekreterlikte, ulaştırmanın bazı dairelerinde, postada, muhasebe, arşiv gibi alanlar nasıl elzem olabilir?” şeklinde konuştu.

KAMU-SEN Başkanı Metin Atan:

“Suistimal var”

Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMU-SEN) Başkanı Metin Atan, Başbakan Ersin Tatar ile dört kamu sendikasının görüşerek, yaşanan sorunları aktardığını kaydetti. Bazı Bakanlık ve dairelerinin personellerini işe çağırdığını belirten Atan, çalışanların hiçbir şekilde işe gitmediğini ifade etti. “Elzem alanlar olan Maliye, polis, sağlıkçılar gibi meslekleri anlıyoruz. Bu gibi yerlerde çalışan arkadaşlarımızla görüşerek, onların çalışmasının toplum için önemli olduğunu izah ettik. Buna saygı gösteriyoruz. Ancak Bakanlıklar kendi inisiyatifine göre personel çağırıyor. Biz insanları koruyalım, evlerine kapansın dedikçe, müdürler işi sıkıntıya sokuyor. Posta dairesi, motorlu araç dairesi, bu gibi yerlerin aciliyeti nedir? Açık ve net kararlar alınsın. Şu daire çalışacak, şu çalışmayacak denilsin. Açık kapı bırakmadan bu zor günleri atlatalım” dedi.