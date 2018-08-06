KAMU İHALE HUKUKU EĞİTİMİ

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4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nda ihalede olan durumlara karşı uygulanması gereken kurallar, ihaleyi olumsuz

etkileyebilecek olan sorunların özüm yöntemleri, ihalede var olan hak kaybına uğramayla alakalı sorunların çözümüne gidecek yol yine bu kanundan geçmektedir. Ama bu saydığım sorunların çözümü için sadece kanun yeterli midir sorsunun cevabı tabiki hayır olmaktadır.

Tüm bunların yanı sır ihale öncesinde, ihale sürecinde ve ihale sonrasında yanınızda bulunacak olan avukatın iyi bir kamu ihale hukuku eğitiminden geçmiş olması gerekmektedir. Detaylı ve kapsamlı bir kamu ihale hukuku eğitimi, her kamu ihale avukatlığı yapacak olan kişi için mutlaka gerekli olan, oldukça önem arz eden bir eğitimdir. Ayrıca,Kamu ihale hukuku eğitimini sadece avukatlar değil Kamu İhale Hukuku alanında uzamanlaşmak isteyen kişiler, kariyerinde Kamu İhale Hukukuyla ilgili alanda çalışmak isteyen ve kendini bu konuda iyileştirmek isteyen kişiler de bu eğitimden faydalanabilirler.

Kamu İhale Hukuku kapsamında verilen bu eğitimin genel kapsamında öncelikli olarak 4734 ve 4735 sayılı kanunların genel çerçevesi üzerin durulur. Daha sonrasında bunu takip eden konular olarak ihale usullerinin belirlenmesi konusunun üzerinde durulur. İhalede tarafların olumsuz bir durumla karşılaşıp ihalede hak kaybına uğradıklarında nasıl bir yol izleyeceği ve takip edeceği yöntemler de bu eğitimi alan kişilere aktarılır.

Kamu ihale hukuku eğitimiyle birlikte bu eğitime katılan kişiler ne kazanır sorusunu cevaplayacak olursak, bu eğitim sonrasında ihale komisyonlarında görev alan personel, özel sektör çalışanı ve ya komisyon üyelerinin ihaleye ilişkin kazanımları söz konusu olduğunda kazançlarını garanti altına almış olacaklardır.

Kaynak : hakkakul.com