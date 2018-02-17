Kamp değil, harabe!

Adada hizmet veren iki gençlik kampından biri olan Lapta Gençlik Kampı, çevre düzenlemesi bekliyor… Kamp bünyesinde atıl vaziyetteki bina, aydınlatma ve asfalt girişiminde bulunduklarını ifade eden Gençlik Dairesi Müdürü Gencay Eroğlu, yıllardır girişimde bulunduklarını ve sonuç alamadıklarını belirterek dert yandı… Eroğlu: “Atıl vaziyette duran binayı alabilseydik bizim açımızdan çok iyi olacaktı. Ne yazık ki orası bizim değil, bu yüzden müdahale edemiyoruz. Sekiz yıldır aydınlatma ve asfalt bekliyoruz”

Fehime ALASYA

Her yıl yüzlerce kişiyi konuk eden Lapta Gençlik Kampı, sınırları içerisindeki atıl vaziyetteki bina ile görenleri üzerken, kampa giden yolda aydınlatma ve asfalt olmaması ise eleştiriliyor.

Gerek yurt dışı gerekse yurt içinden yılın her sezonunda yüzlerce kişiyi ağırlayan ve görenleri büyüleyen Lapta Gençlik Kampı bünyesinde bulunan atıl vaziyetteki bina, kamp alanının güzelliğine gölge düşürüyor.

Adada hizmet veren iki gençlik kampından biri olan Lapta Gençlik Kampı, çevre düzenlemesi bekliyor.

Konuyla ilgili YENİDÜZEN’in sorularını yanıtlayan Gençlik Dairesi Müdürü Gencay Eroğlu, “Sekiz yıldır aydınlatma ve asfalt bekliyoruz” diyerek dert yandı, kamp bünyesindeki atıl vaziyetteki binanın devletin başka kurumuna ait olduğu için müdahale edemediklerini ifade etti.

“Atıl vaziyette duran bina bizim değil, bu yüzden müdahale edemiyoruz”

Lapta Gençlik Kampı sınırları içerisinde bulunan fakat kampa ait olmayan, yıkılmaya yüz tutmuş, adeta bir çöplüğü andıran bina görenleri hayrete düşürüyor.

Bahçesini otların bürüdüğü, önündeki alanda şiltelerin atıl vaziyette bulunduğu terk edilmiş yapıya müdahale edemediklerini belirten Eroğlu, yapının Gençlik Dairesi’ne ve kampa ait olmadığını ifade etti.

Eroğlu, “O bina bizim değildir, önceleri huzur evinden bir yaşlı orada konaklıyordu, ardından huzur evi taşındı, Atıl vaziyette duran bina hemen talepte bulunduk, müracaat ettik ama alamadık. Bize oranın Kızılay’a ait olduğu söylendi” dedi.

Söz konusu binayı almaları durumunda tesisin yatak kapasitesini arttırabileceklerini kaydeden Eroğlu, “Atıl vaziyette duran binayı alabilseydik bizim açımızdan çok iyi olacaktı. Ne yazık ki bina bizim değil, bu yüzden müdahale edemiyoruz.” dedi.

“Sekiz yıldır aydınlatma ve asfalt bekliyoruz”

“Yaklaşık sekiz yıldır görevdeyim ve kampın yolunu döktüremedik, aydınlatmasını yapamadık” diyen Eroğlu, göreve geldiği yıldan beridir Lapta Gençlik Kampı’na giden yolun asfaltlanması ve aydınlatılması için girişimlerinin olduğunu fakat hiçbir şekilde sonuç alamadıklarını kaydetti.

Yüzlerce konaklama…

Lapta Gençlik Kampı’na en son yapılan konaklamada SOS Çocuk Köyü İzcileri’ni ağırladıklarını belirten Eroğlu, kamplarda gençlik, spor, kültürel, sosyal ve izcilik alanında pek çok faaliyet yürütüldüğünü anlattı.

Lapta Gençlik Kamp’ından sadece öğrencilerin değil, sivil toplum örgütleri, spor kulüpleri ve yurt dışından gelen sanatçıların da çeşitli protokollerle faydalanabildiğini ifade eden Eroğlu, buranın bir ‘misafirhane’ olarak da kullanıldığını kaydetti.

Lapta Gençlik Kampı kapasitesinin en fazla 120 kişilik olduğunu belirten Eroğlu, kamp alanlarının yılın her döneminde hizmet verdiğini de sözlerine ekledi.

Normal şartlarda her yıl kampların bakım ve onarımıyla ilgili çalışmalar yapıldığını anlatan Eroğlu, yaklaşık iki yıldır bakım yapılamadığını kaydetti.

Bir yılda bin kişilik konaklama…

Lapta Gençlik Kampı’nda 2017 yılında yaklaşık bin kişi konaklarken, Kantara Gençlik Kampı’nda konaklayanların sayısı ise sadece Şubat tatilinde bu rakama ulaşmış durumda.

Bunu “Kantara’ya ayrı bir talep var. Sanırım mevkisinden dolayı gençlerin göz bebeği…” diyerek açıklayan Eroğlu, öğrenci grupları ile çocukların bu kampı çok yoğun ve sık olarak kullandığını ifade ediyor.

Gençlik Dairesi Müdürü Gencay Eroğlu:

Sekiz yıldır aydınlatma ve asfalt bekliyoruz

“Yılın Her dönemi hizmet veriyoruz. En son hafta sonu SOS Çocuk Köyü İzcileri oradaydı... Çoğu zaman yurt dışından gelen yabancı halk dansları ekipleri veya festivaller için yurt dışından gelen sivil toplum örgütleri de burada konaklayabiliyor, yani bir nevi misafirhane olarak da hizmet veriyor. Çeşitli protokollerimiz var, bu sayede derneklerimize konaklama babında yardımda bulunmuş oluyoruz.

Kamplarımızda yöresel, yerel birçok etkinlik ve faaliyet oluyor. Gençlik, spor, kültürel, sosyal ve izcilik alanında pek çok faaliyetimiz oluyor.”

“Atıl vaziyette duran binalar gençliğin hizmetine verilse çok güzel olacak…”

“O bina bizim değildir, önceleri huzur evinden bir yaşlı orada konaklıyordu, ardından huzur evi taşındı, bina için hemen talepte bulunduk, müracaat ettik ama alamadık. Bize oranın Kızılay’a ait olduğu söylendi.

Binayı alabilseydik bizim açımızdan çok iyi olacaktı.

Yatak kapasitesi olarak da genişlemeye ihtiyacımız var. Ek bina, kantin, toplantı salonu yapmamıza rağmen yine de kapasitemizi arttırmaya ihtiyacımız var. Ne yazık ki bizim değil, o yüzden müdahale edemiyoruz.

Kamp alanı dışında olan diğer terk edilmiş ve yıkılmaya yüz tutmuş vaziyette olan o alanlar için de talebimiz oldu. Tüm o atıl vaziyetteki binalar, gençliğin hizmetine verilse kampımızın kapasitesini de arttıracağız. Bize Kızılay’a verildiğini söylediler fakat onlar da şu an bir işlemde bulunmadı.”

“Sekiz yıldır aydınlatma ve asfalt bekliyoruz”

“Yaklaşık sekiz yıldır görevdeyim ve kampın yolunu döktüremedik. Aydınlatma ve asfalt talebimiz oldu fakat hiçbir kurum bu talebimize yanıt vermedi. Birçok bakan geldi geçti, orada Lapta Futbol Sahası da var fakat belediyenin de bu konuda desteğini göremedik. Oraya yabancılar geliyor ve bu manzaraları görüyor, üzülüyoruz...”

“Birçok kişinin yararlanması için mekânımızı açıyoruz”

“Mevsimlik işçilerle sıkıntı yaşadığımız için onları geçici işçi olarak kadromuza dâhil ederek sorunumuzu giderdik. Tüm şubat tatili boyunca futbol kulüpleri ve sivil toplum örgütleri oradan yararlandı. Sadece öğrencilere değil, birçok kişinin yararlanması için mekânımızı açıyoruz. Bazen okullar ve dans kulüpleri kullanımına veriyoruz.

Bu şubat tatilini de güzel bir yoğunlukla geçirdik, akabinde personelimiz küçük bir ara vererek izin kullanmaya başladı.”

“Rutin tamiratımız aksamış durumda”

“Kamplarımız en kötü dönemi yaşıyor, yaklaşık bir yıl ben görevimde değildim, akabinde seçimler geldi ve yasaklara takıldık. Gerek iç gerek dış tamirat, teknik olarak hiçbir bakımımız yapılamadı. Her yıl badana boya yaptırıyoruz, çevre düzenlemesi de yapılıyor. Spor aletlerinin boyanması, bakımı gibi rutin tamiratımız aksamış durumda. Normalde her yıl bakım ve onarımı yapılıyordu.”



Gençlik Dairesi Müdürü Gencay Eroğlu