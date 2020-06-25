‘Kamera kayıtlarının silinmesi suçtur’

“Özel Jet Skandalı” yönelik Meclis’te konuşan TDP Milletvekili Zeki Çeker, otelde kamera kayıtlarının silinmesini gündeme taşıdı.

“Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasası”na göre bu kayıtların silinmesi halinde 3 yıla kadar hapis cezası ön görüldüğünü belirten Çeler, “nasıl bir işlem yapılacağını” sordu.

“Bu konunun üzerine daha gidilecek mi merak ediyoruz” diyen Çeler, bu meselenin UBP-HP Hükümeti’nin bir utancı olarak tarihe geçtiğini belirtti.



1 Temmuz açılımı

Çeler, küresel pandemiye yönelik 1 Temmuz açılımını da gündeme getirdi, Pandemi Hastanesi’nin halen hazırlanmadığını anımsattı.

“Başbakan Yardımcısı’nın içi rahat değilse, bizim hiç değildir; ancak onların ellerinde yetki vardır, bu yetkiyi kullansınlar” diyen Zeki Çeler, toplumun kısıtlamalara uyduğunu, hükümetin ise gereğini yerine getirmediğini de söyledi.

Hükümetin medyada rahatsızlıklarını anlatmak yerine icraat yapması gerektiğini söyleyen Zeki Çeler, “1 Temmuz açılımına hazır mıyız” sorusunu bir kez daha gündeme taşıdı.



Pek çok sektör emekçisinin halen “yarı maaş” aldığını da ifade eden Zeki Çeler, Girne Amerikan Üniversitesi’nden teslim alınan hastaneyle ilgili çalışanların sigorta borçlarına yönelik “mahsuplaşmanın” ne zaman yapılacağını da sordu.



Çeler, özel sektör çalışanların uğradığı haksızlıklarla ilgili de daha radikal adımlar istedi.