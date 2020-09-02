Kamera görüntüleri mercek altında

Gönyeli’de meydana gelen ‘yaralama’ meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar D.O.I., ve Z.T.O., mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Polis memuru İbrahim Toz, 28 Ağustos tarihinde, Gönyeli'de Belediye Bulvarı üzerinde bulunan bir dairede İkenna Thankgod Kanu’nun, kendisinden para isteyen soy isimleri meçhul şahıslar tarafından elinden yaralanmak suretiyle vahim zarara uğratılmış ve cebinde bulunan I-phone x max marka siyah renk cep telefonunun alındığını belirtti.

Polis, şahsın LDH acil serviste müşahede altına alınarak aynı gün taburcu edildiğini anlattı.

Polis, temin edilen acil servis raporunda sağ el başparmağında 45 santimlik kesi mevcut olduğu ve müştekinin el muayenesinde hareket kısıtlığı olduğu başparmaktaki kesi tendon kopması mevcut olduğu ve plastik cerrahi tarafından dikilmesi gerektiğinin öğrenildiğini söyledi. Polis, zanlıların yaşanan olayı anlatıp gönüllü ifade verdiklerini belirtti. Polis, zanlıların 01.09.2020 tarihinde Lefkoşa Devlet Hastanesine götürülerek muayeneleri yaptırılmış olup, zanlı D.O.I.’nın sağ kulak arkasında kesiye rastlandığı Z.T.O.,’nun ise darp ve cebir izine rastlanmadığını anlattı. Polis, tahkikatın yeni başladığını ve meselenin ciddiyeti göz önüne alındığında çevre şahadeti ve birçok kişiden ifade alınması gerektiğini, kamera kayıtlarının detaylı bir şekilde incelenmesi gerektiğini belirterek, zanlıların iki gün süreyle poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

Yargıç Temay Sağer, zanlıların 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.