Kamera direklerinin yerleri değiştirilecek

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, kamuoyunda tartışma konusu olan Kent Güvenlik Sistemi kamera yerleriyle ilgili Venedik Sütunu ve Posta ile Bedesten noktalarındaki direklerin yerlerinin Eski Eserler Dairesi’nin de görüşü alınarak değiştirileceğini açıkladı.

Konuyla ilgili olarak Özersay’ın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım şöyle:

"Bugün itibariyle Eski Eserler Dairesi, daha önce kamuoyunda tartışma konusu olan Kent Güvenlik Sistemi kamera yerleri için önerilerini diğer yetkililerle paylaştı. Daha önce de kamuoyuna açıkladığımız üzere özellikle Venedik Sütunu ve Posta ile Bedesten noktalarında direklerin yerleri ve yerine göre nitelikleri eski eserlerin de görüşü alınarak değiştirilecek”