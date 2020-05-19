Kalecik'teki yangın kontrol altına alındı

Kalecik Çayırova arasındaki bugün öğle saatlerinde çıkan yangın kontrol altına alındı.

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre bugün saat 14.00 sıralarında, Kalecik Valya mevkiinde makilik ve ardıç ağaçlarından oluşan arazide yangın meydana geldi. Yangına polis itfaiye, orman dairesi ekiplerinin yanı sıra bölge halkı traktörler ile müdahale etti.. Yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor.

Fotoğraf: Gencay Sağır