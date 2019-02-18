Kalçin’in sağlık durumu iyiye gidiyor

Hafta sonu Lefkoşa’da yolu karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaya çarpmakla suçlanan zanlı M.K.O., aleyhindeki soruşturma tamamlandı.

Lefkoşa’da hafta sonu Dr.Fazıl Küçük Caddesi üzerinde çift şeritli yolda sol şerit içerisinde batı istikametine doğru aracı ile dikkatsizce seyreden ve yolu karşıdan karşıya dikkatsizce yaya olarak geçmeye çalışan Anıl Salih Kalçin’e çarparak ağır şekilde yaralanmasına neden olan M.K.O., bugün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Yusuf Keleşzada olayla ilgili bulguları aktardı. Keleşzade Lefkoşa'da Dr. Fazıl Küçük Caddesi üzerinde 16 Şubat 2019 tarihinde, saat 00.25 raddelerinde çift şeritli yolda sol şerit içerisinde batı istikametine doğru dikkatsizce seyreden Lefkoşa'da sakin M.K.O.,’nun yönetimindeki 02 D 7777 plakalı BMW marka salon araç ile seyretmekte olduğu yolun sol kısmında bulunan Cadde Mutfak Restoran önlerine geldiğinde o esnada yolun güney kısmından kuzey kısmına doğru koşarak dikkatsizce yolu karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaya Anıl Salih Kalçin’e aracının sol ön kısmı ile çarptığını söyledi.

Yaralının sağlık durumu iyiye gidiyor

Polis kaza sonucu ağır yaralanan Kalçin’in kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan kontrellerde vücudun muhtelif yerlerinde kırıklar olduğunun tespit edildiğini mahkemeye aktardı.

Polis memuru Yusuf Keleşzade, müştekinin sağlık durumunun iyiye gittiğini belirterek, zanlının mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, zanlının yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, haftada bir gün polise ispat-ı vücutta bulunması ve 5 bin TL nakdi teminat yatırması halinde tutuksuz yargılanmasına emir verdi.