Kahve fiyatlarında artış var

Fehime ALASYA

Sebze meyve reyonlarında hem sezon sonu hareketliliği, hem de kurdaki 8 kuruşluk artış market fiyatlarına olumsuz yansıdı.

Kuzey ile güneydeki fiyat farklarındaki uçurum giderek büyüdü.

Kuzeyde kilosu 10,25 TL’ye kadar düşen incirin kilosu güneyde 28 TL’yi buldu.

Bunun yanında bamya, limon gibi ürünlerde 6 TL’yi aşkın fiyat farkları gözlemlendi.

Market ve et reyonundaki ürün fiyatlarında ise dövize bağlı küçük oynamalar olduğu gözlemlenirken, Kıbrıs’ın kuzeyinde ada genelinde Türk kahvesine yüzde 15 fiyat artışı yapıldı.

Buna göre taze çekilmiş kahvenin 500 gramı 2 TL’lik artış ile 18 TL’den 20 TL’ye yükseldi. Market reyonlarında yer alan 150 gramlık kahvenin kilosu ise 1 TL artış ile 5 TL’ye çekildi.

Market reyonlarına önümüzdeki günlerde yansıyacak olan kahve fiyatı artışı, üretici firmalardan yapılan satışlarda gündeme alındı.

Sebze meyve reyonlarında hem sezon sonu hareketliliği, hem de kurdaki 8 kuruşluk artış market fiyatlarına olumsuz yansıdı. Kuzey ile güneydeki fiyat farklarındaki uçurum giderek büyürken, Kıbrıs’ın kuzeyinde Türk kahvesi fiyatlarında yüzde 15 artış yaşandı.

5 üründe fiyatlar düştü, 2 üründe yükseldi

Hem kuzeyde hem de güneydeki meyve sebze reyonlarında birer TL’lik artışlar ve düşüşler görüldü. Bunun yanında bazı ürün fiyatlarındaki ani fiyat yüksekliği ve bir o kadar da düşüşü görüldü.

Kuzeyde en büyük fiyat gerilemesi 6 TL ile limonda olurken, güneyde en büyük gerileme 2 TL ile bal kabağında görüldü.

Kuzeyde sadece domates ve dolmalık biber fiyatlarında yükselme görülürken buna karşın güneyde 5 üründe 1 TL ile 8 TL’yi aşan çıkışlar oldu.

Geçtiğimiz hafta 5,60 TL olan kur ise bu hafta 5,68 TL’den işlem gördü.

TÜRK KAHVESİNE ZAM: Ada genelinde Türk kahvesine yapılan yüzde 15’lik zam ile çekilmiş kahvenin 500 gramı 2 TL artarak 18 TL’den 20 TL’ye yükseldi, market reyonlarında yer alan 150 gramlık kahvenin kilosu ise 1 TL artış ile 5 TL’ye çıktı.

Kuzeyde limon 6 TL düştü

Kuzeydeki marketlerde en büyük düşüşü 6 TL ile limon gösterirken, onu 3 TL’yi aşan fark ile taze fındık takip etti.

Geçen hafta 12,50 TL olan limonun kilosu dün 6,50 TL’yi görürken, taze fındık 19,55 TL’den 16,25 TL’ye indi. Fiyatı düşen diğer ürünler arasında ortalama 1 TL’lik inişle karpuz, kaysı ve üzüm oldu.

Kuzeydeki marketlerde fiyatı çıkan ürünler arasında ise bu hafta sadece domates ve dolmalık biber yer aldı.

KUZEY-GÜNEY FARKINDA UÇURUM: Kuzeyde kilosu 10,25 TL’ye kadar düşen incirin kilosu güneyde 28 TL’yi buldu. Bunun yanında bamya, limon gibi ürünlerde 6 TL’yi aşkın fiyat farkları gözlemlendi.

Güneydeki fiyatlar hareketlendi

Güneydeki market reyonlarında ise fiyatı inen ürünlerden çok yükselen ürünlerin olduğu dikkat çekti.

Fiyatlardaki en büyük yükselişi 8 T L ile incir gösterirken, ardından taze fasulye ve karpuz geldi.

İncirin kilosu 19,43 TL’den 28,11 TL’ye, taze fasulyenin kilosu 22,12 TL’den 24,14 TL’ye, salatalığın ise 8,11 TL’den 11 TL’ye çıktı. Bunların yanında karpuz ve biber, güneyde fiyatı yükselen ürünler içinde yer aldı.

Güneydeki sebze meyve reyonlarında en büyük düşüşü 2 TL ile kabak yaşarken, limon, börülce ve üzüm fiyatlarında birer TL’lik gerileme oldu.

Kuzey-Güney farkında uçurum

Kıbrıs’ın kuzeyi ile güneyi arasındaki fiyat karşılaştırmasında ise en büyük fark mevsim meyvesi olan incirde görüldü. Kuzeyde kilosu 10,25 TL’ye kadar düşen incirin kilosu güneyde 28 TL’yi buldu.

Bunun yanında Bamya, limon gibi ürünlerde 6 TL’yi aşkın fiyatlar gözlemlendi.

Kuzeyde 7 TL olan bamya, güneyde yaklaşık 17 TL’ye tüketiciye ulaştı, limon ise kuzeyde 7 TL civarında iken güneyde 12 TL’yi aştı.

Kuzey-güney kıyaslamasında börülce, dolmalık biber, bal kabağı ve salatalıkta ise güneyde 5 TL civarında yüksek fiyatlar görüldü.