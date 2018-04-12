“Kadrajdan Dökülenler”
Toplam 50 fotoğrafın yer alacağı sergide, fotoğrafların tanesi 150 TL'den satışa çıkarılacak. Sergi, 19 Nisan Perşembe gününe kadar mesai saatleri arasında gezilebilir.
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Fotoğraf sanatçıları Neriman Turan ile Duyal Tüzün'ün karma fotoğraflarından oluşan “Kadrajdan Dökülenler” adlı fotoğraf sergisi, Pazartesi akşamı saat 19.00'da Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi (AKM)’nde açılacak.
Sergi açılışını Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim Benter yapacak.
Toplam 50 fotoğrafın yer alacağı sergide, fotoğrafların tanesi 150 TL'den satışa çıkarılacak. Sergi, 19 Nisan Perşembe gününe kadar mesai saatleri arasında gezilebilir.
Sergiden elde edilecek tüm gelir, Kıbrıs Türk Ortopedikler Derneği'ne bağışlanacak.
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