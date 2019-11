"Kadına uygulanan şiddet; cinayet, ihanet ve cehalet ile eştir"

Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen), Genel Sekreteri Hürşide Baybora, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararasi Mücadele Günü dolayısıyla bir açıklama yaptı. Açıklamada, kadına yönelik uygulanan cinayet, ihanet ve cehalet ile eş olduğu belirtilerek, "ülkemizdeki kadınlar olmak üzere tüm dünyadaki kadınların şiddetten uzak, eşit şartlar altında, güvenli ve huzurlu yaşamasını temenni ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamanın tam metni şu şekilde;

"Basın Emekçileri Sendikasi (Basın - Sen) olarak kadına yönelik yapılan fiziksel, psikolojik ve sözlü şiddetin, cinayet, ihanet ve cehalet ile eş olduğunu vurgulamak isteriz.

Ülkemizde yaşayan kadınların seslerini duyurmak en asli görevimizdir. Tüm iş alanlarında fedakarca çalışan kadın, eş, anne ve arkadaşlarımıza yapılan şiddette sessiz kalmamalıyız.

Yıllarca kadınlara yapılan tecavüz, taciz ve saldırıların maalesef halen devam etmesi bizleri toplum olarak da yaralamaktadır.

Daha dün 12 yaşındaki bir kız çocuğuna akrabası tarafından tecavüz ettiği iddiasının basında yer alması toplumumuzu derinden sarsmıştır. Tecavüzün cinayet suçundan hiçbir farkının olmadığını ve yargının da bu tür suçlara en ağır cezayı vermesi gerektiğini düşünüyoruz.

1999 yılında kadına yönelik şiddete karşı toplumda farkındalık yaratmak amacıyla BM Genel Kurulu kararı ile ilan edilen 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü (International Day for the Elimination of Violence against Women) dolayısıyla başta ülkemizdeki kadınlar olmak üzere tüm dünyadaki kadınların şiddetten uzak, eşit şartlar altında, güvenli ve huzurlu yaşamasını temenni ediyoruz."