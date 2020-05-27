“Kaçırdılar, darp ettiler, eşyalarını çaldılar”

Girne’de meydana gelen soygun, zorla adam kaçırma, vahim zarar ve ciddi darp meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar A.R.A.A.F., N.W.S.A. ve Z.T.J.A.D. teminata bağlanmak üzere yeniden mahkemeye çıkarıldılar.

Polis memuru Mustafa Özmüezzinler olayla ilgili bulguları aktardı. Özmüezzinler 6 Mayıs 2020 tarihinde saat 18.00 sıralarında Girne’de zanlıların markete doğru yürüyen A.R.S.A.’yı markete götürecekleri gerekçesiyle arabalarına alarak Girne’de tespit edilemeyen dağlık bir alana götürdüğünü söyledi. Zanlıların mağduru yumruklayarak bıçakla tehdit ettikten sonra cebindeki 700 dolar ve Huawei marka cep telefonunu sirkat ettiklerini ifade etti. Polis mesele ile ilgili şikâyetin polise 12 Mayıs tarihinde yapıldığını ve zanlıların tespit edilmesi için kamera kayıtlarının incelenmeye başladığını mahkemeye aktardı.

Polis soruşturmanın sürdüğü esnada 18 Mayıs 2020 tarihinde saat 04.30 sıralarında zanlıların, kendilerini polise şikayet etiği gerekçesi mağdurun evinde giderek kapıyı açtırıp, elleri ve ayakları ile vurup ciddi bir şekilde darp ederek, sağ el başparmağının kırılmasına sebep olduklarını söyledi. Polis akabinde zanlıların 3000 USD, 1000 TL nakit para ile salonda muhafaza ettiği toplam değerleri 550 USD değerindeki 2 adet güneş gözlüğü ve 1 adet 800 USD değerindeki Iphone 6 plus marka cep telefonunu sirkat ettiklerini mahkemeye aktardı.

Özmüezzin olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine zanlıların tespit edilerek tutuklandıklarını ve zanlının evinde mağdurdan aldığı Huawei marka telefonun tespit edilerek emare alındığını kaydetti. Soruşturmanın henüz tamamlanmadığını ancak etki etme olasılıkları kalmadığını belirterek mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmalarını talep etti.

Yargıç Meltem Dündar zanlıların ileride görüşülecek davalarında hazır olmalarını sağlamak amacıyla 45 günü aşmayan bir süre hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde beklemelerine emir verdi.