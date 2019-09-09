Kaçak avcıları ihbar yakalattı

Beyarmudu-Türkmenköy arası sürekli ava kapalı bölgede avlanan iki avcı, ihbar neticesinde Av Koruma ekipleri tarafından yakalandı. Yasak avlarını ve tüfeklerini atıp, önce kaçıp araziye saklanan iki avcı, daha sonra polis ekiplerine teslim oldu.

Avcılık Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, söz konusu avcılar hakkında yasal işlem başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, kaçak avcıların, olay yerine gelen polis ekiplerine teslim olduğu ve suçlarını itiraf ettiği kaydedildi.

Avcılık Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Dün Köprü barajında devriye sırasında 140 ihbar hattına gelen ihbarı değerlendiren Av Koruma ekipleri, Beyarmudu-Türkmenköy arası sürekli ava kapalı bölgede avlanırken koruma ekiplerini fark edip vurdukları avları atarak, araçlarını da orada bırakıp araziye kaçıp saklanan şahıslar, olay yerine polisin çağrılması sonucu bir müddet sonra kendileri gelerek suçlarını itiraf edip polise teslim oldu. Polis, 2 adet yıldız çift namlulu av tüfeği, 5 adet fasa, 13 adet üveyik, 57 adet dolu avcı marka 24.9 numara fişek, 26 adet boş fişek kovanını emare olarak alıp şahıslara yasal işlem başlattı.”