‘KAÇAK ARABA’YA SORUŞTURMA

YENİDÜZEN’in manşetinden duyurduğu ‘Mağusa Limanı’nda Kaçak Araba’yla ilgili polis açıklama yaptı, gelişmeyi doğruladı, Adli Şube’de soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Mağusa Serbest Limanı’nda Yüksel Özkıraç Duty Free Port Ltd. işletmecisi Ergün Oğuz, Mercedes marka kaçak bir aracı kaçak ve sahte plaka ile piyasaya çıkardığı iddiası gündeme gelmişti.

Mağusa Serbest Liman Müdürü Hasan Curcioğlu da YENİDÜZEN’e konuşarak, “İddiaya göre bu işletme yurtdışından ikinci el hurda araba getirip, parçalayıp, yedek parça olarak ülkeye satıyor, Mercedes marka bir aracı kaçak ve sahte plaka ile piyasaya çıkartmış. Araç polistedir.” demişti.

Polis, yeni bir açıklama yaptı ve ilgili aracın şüpheli durumunun “trafik cezası” ile ortaya çıktığını duyurdu.

Polis Basın Subaylığı, Yenidüzen'in bugün manşette yayımladığı "Mağusa Limanında Kaçak Araba" haberi ile ilgili açıklama yaptı, gelişmeleri aktardı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklama şu yönde: "Bahsi geçen araç, trafiği engeller noktada park halinde bulunuyordu. Bu nedenle trafik polisi ceza kesti, incelendiğinde ise şüpheli eksiklikler tespit edilerek olay Adli Şube'ye devredildi. Dün araç henüz teslim edilmemişti. Şu anda ise araçla ilgili bulgular Adli Şube'de soruşturuluyor."