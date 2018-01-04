REMZİ VE ÇAĞRI’YA KOLAYLIK SAĞLANACAK...Yeşil siyahlı kulüpte dün hareketli saatler yaşandı. Bazı oyuncularla yapılan görüşmede oyunculara başka kulüplerle görüşmelerine izin verildi, transferlerinde kolaylık sağlanacağı ifade edildi. Bu oyuncuların Remzi Betmezoğlu ve Çağrı Kıral olduğu öğrenildi TOSUNOĞLU’NDAN SERT TEPKİ...Kaleci Ufuk Şimşek Türkiye Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Alibeyköy’e transfer oldu, Başkan Hasan Tosunoğlu transferden haberlerinin olmadığını belirterek sert tepki gösterdi. BAL konusunu yıllardır çözemeyen KTFF’yi istifaya davet eden Tosunoğlu, “Kabul etmemiz mümkün değil” dedi

YENİDÜZEN Spor Servisi

K-Pet Süper Lig ekiplerinden Küçük Kaymaklı’da dün hareketli saatler yaşandı. Kulüpte bazı futbolcularla yapılan görüşme sonrasında oyuncuların başka bir kulüple görüşmesine izin verildi ve transferlerinde kolaylık sağlanacağı belirtildi. Takımın kalecilerinden Ufuk Şimşek ise Türkiye Bölgesel Amatör Lig (BAL) ekiplerinden Alibeyköy ile anlaşırken, kulüp başkanı Hasan Tosunoğlu yaşanan bu gelişmeden haberlerinin olmadığını ifade ederek “Bunu kabullenmemiz mümkün değildir” dedi.

Çağrı ve Remzi’ye kolaylık sağlanacak

İlk yarıyı lider Yenicami’nin 5 puan gerisinde 5’inci sırada tamamlayan Küçük Kaymaklı’da ikinci yarı hazırlıkları bugün başlayacak. K.Kaymaklı ayrıca 8-12 Ocak tarihleri arasında devre arası kampını Lefkoşa’da gerçekleştirecek. İkinci yarı çalışmaları başlamadan önce dün bazı futbolcularla bir araya gelinirken, kendilerine gelecek olan teklifler doğrultusunda oyunculara kolaylık sağlanacağı iletildi. Elde edinilen bilgiye göre bu oyuncuların başında Remzi Betmezoğlu ve Çağrı Kıral geliyor.

Ufuk BAL’a gitti, Tosunoğlu büyük tepki gösterdi

Küçük Kaymaklı’nın kalecilerinden Ufuk Şimşek ise dün Türkiye Bölgesel Amatör Lig (BAL) ekiplerinden Alibeyköy ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladı. Türkiye'de kulüp yetkilileri ile bir araya gelerek görüşen Şimşek anlaşma sağlayarak yeni takımına imzayı attı. BAL 10. Grup'ta yer alan Alibeyköy ligin ilk yarısını lider olarak tamamladı. Yaşanan bu gelişme sonrası YENİDÜZEN’e açıklamada bulunan K.Kaymaklı Başkanı Hasan Tosunoğlu, transferden haberlerinin olmadığını belirterek büyük tepki gösterdi. Ufuk Şimşek ise kulübüne haber vererek Türkiye’ye gittiğini ifade etti.

Tosunoğlu: “KTFF, BAL konusunun önüne geçemiyorsa istifa etmelidir”

Ufuk Şimşek’in BAL’a transferi ile ilgili konuşan K.Kaymaklı Başkanı Hasan Tosunoğlu, “Ufuk onayımız olmadan yurt dışında BAL Ligi’nde sözleşme imzaladı. Bu konularda Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu başını kuma gömer gibi gittiği sürece K.Kaymaklı olarak KTFF’nin pozisyonunun ne olduğunu merak ediyoruz” dedi. Tosunoğlu, “Bu bence ihanettir. Bunu kabullenmemiz mümkün değildir. KTFF bu sorunu yıllardır çözemiyorsa derhal istifa etmelidir” şeklinde konuştu.

Gelişmelerle ile ilgili açıklama bugün

Kulüplerin zar zor ayakta durmaya çalıştığını, gençlik için bişeyler yapma uğraşında olduklarını belirten Tosunoğlu, “Eğer KTFF bizlere sahip çıkmazsa, bir şekilde bu konular düzelme yoluna gitmezse derhal istifa etmelidirler” şeklinde konuştu. Yapılan görüşme sonrasında kolaylık sağlanacağı söyleyen futbolcularla ilgili sorulan soru üzerine Tosunoğlu, “Futbolcularımızla görüşmeler gerçekleştiriyoruz. Oyuncularımızı kedi yavrusu gibi sokaya bırakacak değiliz. Anlaşarak iyi çerçevede ayrılmak düşüncesindeyiz. Ufuk ve bu konu ile ilgili basın açıklamasını kısa süre içerisinde yapacağız” ifadelerini kullandı.