K.T. Eğitim Vakfı’nın düzenlediği yarışmaları kazananlar belirlendi

Kıbrıs Türk Eğitim Vakfı’nın düzenlediği “Kompozisyon Yarışması” ile “Kitap Ayracı Yarışması”nda dereceye giren ve ödül alanlar belirlendi.

Ödül töreni, 6 Mart Çarşamba günü 10.30 – 12.00 saatleri arasında Lefkoşa AKM’de yapılacak.

İlkokul beşinci sınıf öğrencilerine yönelik Kompozisyon Yarışması, K.T. Öğretmenler Kooperatifi Ltd. sponsorluğunda düzenlenirken; tüm ilkokulu öğrencileri arası düzenlenen Kitap Ayracı Yarışması ise Cypri Cola Evsu Ltd. sponsorluğunda gerçekleştirildi.