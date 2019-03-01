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K.T. Eğitim Vakfı’nın düzenlediği yarışmaları kazananlar belirlendi

K.T. Eğitim Vakfı’nın düzenlediği yarışmaları kazananlar belirlendi

Kıbrıs Türk Eğitim Vakfı’nın düzenlediği “Kompozisyon Yarışması” ile “Kitap Ayracı Yarışması”nda dereceye giren ve ödül alanlar belirlendi.

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Kıbrıs Türk Eğitim Vakfı’nın düzenlediği “Kompozisyon Yarışması” ile “Kitap Ayracı Yarışması”nda dereceye giren ve ödül alanlar belirlendi.
Ödül töreni, 6 Mart Çarşamba günü 10.30 – 12.00 saatleri arasında Lefkoşa AKM’de yapılacak.
İlkokul beşinci sınıf öğrencilerine yönelik Kompozisyon Yarışması, K.T. Öğretmenler Kooperatifi Ltd. sponsorluğunda düzenlenirken; tüm ilkokulu öğrencileri arası düzenlenen Kitap Ayracı Yarışması ise Cypri Cola Evsu Ltd. sponsorluğunda gerçekleştirildi.

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