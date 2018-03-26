K.Kaymaklı Mezarlığı’ndaki kaide yapımı tamamlandı

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ve Küçük Kaymaklı Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği işbirliği ile Küçük Kaymaklı Eski Köy Mezarlığı’nda yer alan ve üzerinde merhum/merhumeler isimlerinin yer alacağı kaidenin yapımı tamamlandı. Bu kapsamda LTB Başkanı Mehmet Harmancı Küçük Kaymaklı Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği As Başkanı Ali Zeybekoğlu ile dernek üyesi Mehmet Altuner’I Kabul etti.

Kabulde Küçük Kaymaklı Eski Köy Mezarlığı’nda yapılan çalışmaların detayları konuşuldu.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı Kabulde yaptığı konuşmada LTB olarak mezarlığın daha iyi duruma gelmesi için çalıştıklarını belirterek, mezar taşları kırılan ve duvarları yıkılan mezarlığın LTB ve Bozalp İnşaat iş birliği ile yenilendiğini kaydetti. Başkan Harmancı kaidenin tanıtımının ise 8 Nisan Pazar günü saat 11:00’da yapılacağını söyleyerek Küçük Kaymaklı sakinlerini ve eski köy mezarlığında yakınları olan yurttaşları etkinlikte görmekten mutluluk duyacağını belirtti.