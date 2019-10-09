Lefkoşa27 °C

  1. HABERLER

  2. DÜNYA

  3. Juncker'den operasyonu 'durdurma' çağrısı
Juncker'den operasyonu 'durdurma' çağrısı

Juncker'den operasyonu 'durdurma' çağrısı

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker, Türkiye'yin Suriye'deki Barış Pınarı operasyonu konusunda, Ankara'ya itidal ve operasyonu durdurma çağrısı yaptı.

A+A-

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker, Türkiye'yin Suriye'deki Barış Pınarı operasyonu konusunda, Ankara'ya itidal ve operasyonu durdurma çağrısı yaptı.

AB Parlamentosu'nda konuşan Juncker "Türkiye'nin Suriye sınırında anlamamız gereken güvenlik kaygıları var. Ancak Türkiye ve diğer aktörlere itidal çağrısında bulunuyor. Plan, sözde bir güvenli bölge oluşturulmasını da içeriyorsa, AB'den hiçbir şekilde maliyetini üstlenmesini beklemeyin" dedi.

Bu haber toplam 124 defa okunmuştur
Etiketler : , ,
Önceki ve Sonraki Haberler
İlgili Haberler
Kuzey Suriye havadan ve karadan vuruluyorKuzey Suriye havadan ve karadan vuruluyorTürkiye'nin "güvenli bölge" oluşturmak amacıyla Kuzey Suriye'de Fırat'ın doğusuna yönelik askeri harekatı Resulayn'daki YPG hedeflerinin vurulmasıyla başladı. Sınıra yakın hedeflerin vurulmasının ardından Türk askeri sınırı geçecek.