Juncker'den operasyonu 'durdurma' çağrısı

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker, Türkiye'yin Suriye'deki Barış Pınarı operasyonu konusunda, Ankara'ya itidal ve operasyonu durdurma çağrısı yaptı.

AB Parlamentosu'nda konuşan Juncker "Türkiye'nin Suriye sınırında anlamamız gereken güvenlik kaygıları var. Ancak Türkiye ve diğer aktörlere itidal çağrısında bulunuyor. Plan, sözde bir güvenli bölge oluşturulmasını da içeriyorsa, AB'den hiçbir şekilde maliyetini üstlenmesini beklemeyin" dedi.