JASMİNE COURT AÇMAZI

Jasmine Court Hotel’le ilgili başvuruyu değerlendiren Taşınmaz Mal Komisyonu, 1974 öncesi davacı sahibine 22 milyon küsur sterlin tazminat ödenmesini kararlaştırdı. Ancak bu para ödenmedi.

Taşınmaz Mal Komisyonu Başkan Yardımcısı Romans Mapolar: “Satın almanın mümkün olup olmadığı Başsavcılık tarafından değerlendirilebilir”

Jasmine Court Otel'in işletmecisi Elif Topal'ın Avukatı Ergin Ulunay:“Biz otelin tümünü almak istiyoruz. Türkiye cephesi ile bir takım temaslar yapılmaktadır”

Jasmine Court Hotel’in 1974’ten önceki esas sahibi Pharos Estate Ltd. ve ana ortağı Royal Bank of Scotland’ın avukatı Sinan Şemiler: “Topal Grubu kara para aklama kriterlerine takıldı, onlara satış yapılmadı, 60-100 milyon dolar bir değer 11 milyon sterline almak istiyorlar”





Meltem SONAY- Mert ÖZDAĞ

Jasmine Court Hotel’le ilgili başvuruyu değerlendiren Taşınmaz Mal Komisyonu, duruşma sonucu belli bir miktarda tazminat verilmesi yolu ile taşınmaz malın el değişmesine karar verdi.

Karar, Jasmine Court’un 1974 öncesi davacı sahibine 22 milyon küsur sterlin tazminat ödenmesinin ardından, söz konusu taşınmaz üzerinde 1974 önceki sahibinin hakkının kalmamasını içeriyor…

Davalı olarak KKTC adına İçişleri Bakanlığı’nın ödemesi gereken 22 milyon Sterlin’lik tazminat henüz ödenmediği için, Taşınmaz Mal Komisyonu’nun kararı da henüz icra edilmedi.

Taşınmaz Mal Komisyonu’nun kararı ortada dururken, söz konusu taşınmazın 1974 öncesi sahibi ile kiracısı Topal Grup’a ait Kyrenia Jasmine Court Hotel and Casino Ltd. arasında anlaşmazlık sürüyor.

Topal Grup Jasmine Court’un tümünü almak isterken, taşınmazın 1974 öncesi sahibi bu işletmeyi ‘muhatap dahi almayacağını’ söylüyor…

İçişleri Bakanlığı’ndan açıklama alınamayan konuyla ilgili, Taşımaz Mal komisyonu’nun kararının ardından halen taşınmaza talip olduğunu ifade eden kiracı Topal Grup’a ait Kyrenia Jasmine Court Hotel and Casino Ltd’e satılıp satılamayacağına ilişkin kararınsa ‘Başsavcılık’ tarafından verilebileceği ifade ediliyor…

Taşınmaz Mal Komisyonu Başkan Yardımcısı Romans Mapolar:

“Duruşma TMK’nın verdiği tazminat kararı ile sonuçlanmıştır”

Taşınmaz Mal Komisyonu Başkan Yardımcısı Romans Mapolar, Jasmine Court’la ilgili davanın TMK’nın verdiği tazminat kararı ile sonuçlandığını açıkladı.

Taşınmaz Mal Komisyonu Başkan Yardımcısı Mapolar’ın ifadeleri şöyle:

“Başvuran Pharos Estates Limited, 13 Mayıs 2010 tarihinde Taşınmaz Mal Komisyonu’na (TMK) dosyalamış olduğu başvurusunda şu anda Jasmine Court Hotel olarak bilinen 3 parselden oluşan başvuru konusu taşınmaz malları ve kullanım kayıpları için maddi tazminat talep etmiştir.

Jasmine Court Hotel’in kiracısı olan Kyrenia Jasmine Court Hotel and Casino Ltd de 13/2008 sayılı Yasa tahtında kirasında olan yeri 1974 sahibinden satın almak üzere 31/2015 sayılı müracaatta bulunmuştur.

Taraflar kendi aralarında Komisyon dışında istişarede bulunup mutabakata varmak için çalışmışlardır.

Neticede taraflar dostane çözüm anlaşmasına varamamışlardır. Dostane çözüm yolu ile çözüme ulaşılsaydı Jasmine Court Hotel ve üzerinde inşa edildiği araziler Kyrenia Jasmine Court Hotel and Casino Ltd ve geriye kalan araziler de KKTC’Yi temsilen davalı konumunda olan İçişleri Bakanlığı tarafından ödenecekti.

Başvuran, yapılan dostane çözüm teklifinin düşük olduğu iddiasını ileri sürerek kabul etmemiş, duruşma yapılmasını talep etmiştir.

Başvurunun duruşması yabancı üyelerin katılımıyla 27,28,29 Haziran 2016, 10,11,12 Ekim 2016 ve 27,28 Şubat ve 1 Mart 2017 tarihlerinde yapılmıştır.

Duruşmalarda kiracı konumunda olan Kyrenia Jasmine Court Hotel and Casino Ltd de ilgili taraf olarak temsil edilmiştir.

Duruşma TMK’nın verdiği tazminat kararı ile sonuçlanmıştır.



“İtiraz süresi geçtiği için karar kesinleşmiştir”

“67/2005 sayılı Yasanın 9’uncu maddesine göre Komisyon kararlarına karşı, Başvuran ve Davalı’nın, Yüksek İdare Mahkemesine (YİM) itiraz hakları vardır. Bu yetki davalı konumda olan KKTC ve onu temsil eden Hukuk Dairesi tarafından kullanılmamış, aynı şekilde Başvuran da karara itiraz etme yoluna gitmemiştir.

İtiraz süresi geçtiği için karar kesinleşmiştir”.

“Satın almanın mümkün olup olmadığı Başsavcılık tarafından değerlendirilebilir”

“Verilmiş ve kesinleşmiş bir karar olduğunu da dikkate alarak, bu aşamadan sonra 13/2008’e göre Komisyon’da 31/2015 sayılı müracaatı bulunan, muhtelif tarihlerde Başvuranla istişarelere katılan Kyrenia Jasmine Court Hotel and Casino Ltd.’in tazminat bedeline katkıda bulunup kirasında bulundurduğu Jasmine Court Hotel’in de üzerinde bulunduğu parselleri bedelini ödeyip satın almasının mümkün olup olmadığı, sağlayacağı pratik yarar da dikkate alınarak yine İçişlerini temsil eden Başsavcılık tarafından değerlendirilebilir.”

Jasmine Court Otel'in işletmecisi Elif Topal'ın Avukatı Ergin Ulunay:

“Biz otelin tümünü almak istiyoruz”

Jasmine Court Otel'in işletmecisi, Kyrenia Jasmine Court Hotel and Casino Ltd’in sahibi Ömer Lütfü Topalın kızı Elif Topal'ın Avukatı Ergin Ulunay, Jasmine Court’un tesisinin otelin yanı sıra çevredeki birçok arazi ve binayı da içerdiğine işaret etti, Taşınmaz Mal Komisyonu’na götürülen konu sonrası komisyonun yaklaşık 22 milyon Sterlin tazminat bedeli kestiğine işaret etti.

Avukat Ulunay, “Biz otelin tümünü almak istiyoruz. Burası 80 dönümlük bir arazidir. Otelin üzerinde bulunduğu kısım 40 dönüm civarındadır, bu da devlet tarafından bize kiralıdır. Biz bunu almak için müzakere halindeyiz” şeklinde konuştu.

“Kara para aklama diye bir şey yoktur. Lisanslı, normal kumar casinosu çalıştırılmıştır”

Otel’in 74 sahibinin ‘kara paraya ilişkin iddialarının sorulması üzerine “Bizim kazançlarımız legaldir. Kara para aklama diye bir şey yoktur. Lisanslı, normal kumar casinosu çalıştırılmıştır. Ayrıca bu ailenin çok büyük serveti ve gelirleri vardır Türkiye’de, gelirleri sadece kumar casinosu’dan değildir. Kumar casinosundan elde edilen gelirler de yasal, ruhsatlı, lisanslı, devletin bakanlar kurulundan verilmiş lisans çerçevesinde hareket ediyor, kara para aklamıyor” şeklinde konuştu.

Otel’in değerinin oldukça altında bir miktarla Topal Grup tarafından alınmak istendiğine yönelik iddiaları da yanıtlayan Avukat Ulunay, “Değerinin altında değil. Onlar 100 milyon Euro istediler. Taşınmaz Mal Komisyonu’ndan çıkan rakam yaklaşık 22 bin Sterlin, yani takriben 30 milyon Euro… Bu düşük bir rakam değildir. Zaten düşük olmadığı için bunu yüksek mahkemeye götürmediler. O nedenle o iddiayı yapamazlar.

75 gün içerisinde Yüksek Mahkeme’de dava açıp bu rakamlara itiraz edebilirlerdi, bu rakamları kabul ettiler. Çünkü bu rakamlar gerçekçi rakamlardır” dedi.

“Kesinlikle başkasına kiralama yoktur”

Topal Grup’un Jasmine Court’u yasa dışı bir şekilde bir başkasına kiraladığına ilişkin iddiayı da reddeden Jasmine Court Otel'in işletmecisi, Ömer Lütfü Topalın kızı Elif Topal'ın Avukatı Ergin Ulunay, “Kiralama kesinlikle yoktur” dedi.

“Türkiye cephesi ile bir takım temaslar yapılmaktadır”

“Bizim yaptığımız çok temaslar vardır, biz çok ileri aşamadayız bu paranın temin edilmesi için biz hissemize düşen ödemeyi yapmaya hazırız. Anladığım devlet tarafından da bu paralar bildiğiniz kadarıyla Türkiye menşeli paralar olduğu için onun da bir yolu bulunarak o da halledilecektir.

Yeni Hükümet’in kurulmasını bekledik. Bilmiyorum İçişleri Bakanlığı’nın Müsteşarı da değişti mi, değişecek mi durum nedir bilmiyorum, onlarla görüşeceğiz ama Türkiye cephesi ile bir takım temaslar yapılmaktadır”

‘Türkiye cephesi ile yapılan temasların’ sorulması üzerine “Şimdi daha fazla açıklama yapmak istemiyorum” diyen Avukat Ulunay, “Bir takım temaslar yapılıyor. Biliyorsunuz parayı veren Türkiye, Türkiye’den geliyor bu para, bu parayı kanalize eden makamlarla bir takım görüşmeler yapılmaktadır” dedi.

Sinan Şemiler: 2014-2015’te Topal Grubu ile görüşmeler oldu ancak satış yok

Jasmine Court Hotel’in 1974’ten önceki esas sahibi Pharos Estate Ltd. ve ana ortağı Royal Bank of Scotland’ın avukatı Sinan Şemiler, oteli satın almak isteyen Topal Grubu’na yönelik zehir zemberek açıklamalar yaptı, Topal Grubu’nun “kara para aklama kriterlerine takıldığını” iddia etti.

Royal Bank of Scotland’ın avukatı Sinan Şemiler, otelle ilgili Taşınmaz Mal Komisyonu’nun aldığı kararın “KKTC İçişleri Bakanlığı’nın Royal Bank of Scotland’a 22.7 milyon sterlin tazminat ödemesi” yönünde olduğunu belirtti.

Basında “Jasmine Court Hotel satıldı” iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirten Şemiler “Karar, tazminat karşılığında ilgili malların (otelin ve arazinin) İçişleri Bakanlığı’na devredilmesidir” dedi.

Otelin sahibi Pharos Estate Ltd. ve ana ortağı Royal Bank of Scotland’ın 2014-2015 yıllarında Topal Grubu ile görüşmeler gerçekleştirdiğini söyleyen Şemiler “Royal Bank of Scotland’ın Türkiye nezdind yapmış olduğu araştırmalarda, Topal Gurbu’nun Avrupa Birliği Merkez Bankası ve İngiltere Merkez Bankası Kara Para ve Para Aklama kriterlerine takıldığı tespit edildiğinden görüşmeler anında Başvuran tarafından sonlandırılmıştır” dedi.

İşte Jasmine Court Hotel’in 1974’ten önceki esas sahibi Pharos Estate Ltd. ve ana ortağı Royal Bank of Scotland’ın avukatı Sinan Şemiler’in yaptığı açıklama:

Jasmine Court Hotel ile ilgili son günlerde gerek yerel basında, gerekse Türkiye basınında yanlış bilgiler yayınlanmaktadır. Jasmine Court Hotel’i oldu bittiye getirip, yasalara aykırı olarak, kelepir fiyata satın almak isteyen taraflar, algı operasyonu yapmak amacıyla, bilinçli olarak söz konusu yanlış ve amaçlı bilgileri basına servis etmektedirler.

2009 yılından beri söz konusu malların sahibi Pharos Estate Ltd. ve ana ortağı Royal Bank of Scotland’ın avukatlığını yapmaktayım.

2010 yılında Pharos Estate Ltd., ‘tazminat ve gelir kaybı’ talebiyle Taşınmaz Mal Komisyonu’na benim vasıtamla başvurdu. KKTC İçişleri Bakanlığı ile Bakanlığı temsilen KKTC Başsavcılığı’nın davalı olduğu başvuru, uzun bir duruşma neticesinde 28 Kasım 2017’de karara bağlandı. Karar, KKTC İçişleri Bakanlığı’nın, Başvurana 22.7 milyon Sterlin tazminat ödemesi yönündedir.

Basına aktarıldığı gibi herhangi bir satış söz konusu değildir. Karar, tazminat karşılığında ilgili malların KKTC İçişleri Bakanlığı’na devredilmesidir. Topal Ailesi ile ilgili bir karar yoktue ve hukuken olamaz.

Başvuranın talep etmiş olduğu mallar, takriben 85 dönüm arazidir. Bunun takriben 42 dönümü Jasmine Court Hotel, deniz sahili ve kumarhanenin olduğu yerdir. Geriye kalan kısım, Girne-Lapta anayoluna kadar olan alanın tümü, yaklaşık 42 dönüm arazidir.

Takriben 2014-2015 yıllarında 13/2008 sayılı yasa tahtında (kamu arazisini kiralayan, 1974’teki mal sahibi ile anlaşırsa Bakanlar Kurulu onayıyla ilgili araziyi esas sahibinden satın alabilir), Topal grubu ile görüşmeler yapıldı. Topal gurubu, 42 dönüm arazi, Jasmine Court Hotel, deniz sahili ve kumarhane için takriben 13-14 milyon sterlin gibi komik bir rakam önerdi.

Başvuranın ana ortağı Royal Bank of Scotland’ın Türkiye nezdind yapmış olduğu araştırmalarda, Topal Gurbu’nun Avrupa Birliği Merkez Bankası ve İngiltere Merkez Bankası Kara Para ve Para Aklama kriterlerine takıldığı tespit edildiğinden görüşmeler anında Başvuran tarafından sonlandırılmıştır.

Çoğunluk hissedarı İngiliz hükümeti olan Royal Bank of Scotland, İngiltere’nin en büyük bankası olup, hissedarları arasında takriben % 13 İngiliz Kraliyet ailesi mevcuttur. Takriben % 10 hissesi halka açıktır. Böyle bir ortaklık yapısına sahip başvuran Avrupa Birliği Merkez Bankası ve İngiltere Merkez Bankası Kara Para ve Para Aklama kriterlerini tatmin etmeyen bir gruba mal satamaz, onlardan para alamaz, aksi halde suç işlemiş olur. Söz konusu kriterlere uymayan Bank of America, HSBC, Bank of New York ve diğer uluslar arası bankalar mahkemeler tarafından milyarlarca dolar para cezasına çarptırıldı ve banka yöneticileri hakkında hukuki işlemler yapıldı. Parayı TC Devlet bankalarından dahi havale etmeniz, Kara Para ve Para Aklama kriterlerini tatmin etmez, önemli olan kaynağının temiz olmasıdır. Yani paramı, malımı, rehin/ ipotek edeyim İş Bankası’ndan/ Ziraat Bankası’ndan kredi alayım ve seni ödeyim de, kabul edilmez, yine suç işlenmiş olunur.

Kısacası Başvuran malını, tazminat miktarının KKTC Merkez Bankası tarafından ödenmesi şartıyla, yalnız ve yalnız KKTC İçişleri Bakanlığı’na ve/ veya KKTC Hazinesi’ne devredecektir. Topal ailesine herhangi bir devir söz konusu değildir ve yasal olarak da mümkün değildir.

Tazminat ödendikten sonra mal KKTC hazinesinindir ve/ veya KKTC halkınındır, kamu malıdır. Kamu malının satışı ihale yöntemi ile yapılır, kiracıya kelepir fiyata satılmaz. Eğer KKTC bu malı satacaksa, ihaleye çıkacak ve en yüksek ve en muteber alıcıya satacaktır.

Güvenilir kaynaklardan edindiğimiz bilgilere göre, Jasm,ne Court Hotel’i, gerek Türkiye’den, gerekse diğer ülkelerden, esas işi kumar değil, turizm hotel işletmeciliği olan birinci sınıf yatırımcı grupları 60-100 milyon dolar civarı satın almaya veya açılacak ihaleye teklif vermeye hazırlanmaktadırlar.

Durum böyle iken, Topal Grubu’nun, payıma düşeni ben vermeye hazırım, ama KKTC Devleti payına düşeni vermiyor, dolayısıyla Jasmine Court Hotel Türkleşmiyor iddiaları algı operasyonudur ve gerçeği yansıtmamaktadır. Kısacası Topal Grubu, benim payıma 11.3 milyon sterlin düştü, ben ödeyim, 42 dönüm arazi, deniz koyu, hotel, kumarhane benim olsun diyor. Geçmişte hoteli kapatan, çalışanlarının işine son veren ve hoteli bir havayolu şirketine yasalara aykırı olarak kiralayan Topal Grubu’nun gerçek değeri 60-100 milyon dolar olan bir değeri 11.3 milyon sterline satın alma girişimi, yeni bir 50-60 milyon dolar rant girişimi olarak yorumlanabilir. Böyle bir işlem, bir gruba fahiş rant sağlama KKTC menfaatlerine aykırıdır, bunun hesabını kimse veremez. Ama yasaları uygulamaya kimsenin cesareti yoktur. Böyle bir işlemi hem bu davanın avukatı olarak ve sade bir vatandaş olarak karşıyım. Zaten kiracının hoteli kapatması başkalarına yasalara aykırı kiralaması, ilgili Bakanlığın mevcut kira sözleşmesini fesih edip yeniden kira ve satış ihalesine çıkma yetkisini doğurmaktadır.

Başvuran Pharos Estate Ltd’in muhatabı KKTC İçişleri Bakanlığı ve KKTC Merkez Bankası’dır. Avrupa Birliği Merkez Bankası ve İngiltere Merkez Bankası Kara Para ve Para Aklama kriterlerini tatmin etmeyen bir grup başvuranın muhatabı değildir.

Cevaplanması gereken bir konu vardır. ‘Neden 60-100 milyon dolar / Euro olan bir değer için 22.7 milyon sterlin gibi komik bir tazminatı başvuran kabul etti’ sorusu sorulmaktadır.

Cevap: Uluslar arası kurumlar bile Taşınmaz Mal Komisyonu’nun yıllarca süren hukuki sürecinden bezmişler ve bıkmışlardır. Taşınmaz Mal Komisyonu’nun kararını istinaf edip karara bağlamak 3-4 yıl ve başvuruyu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde sonuçlandırmak asgari 5-6 yıl alır. Kaldı ki, KKTC istinaf sürecinde yetkili mahkeme Yüksek İdare Mahkemesi olup, tazminatı değiştirme veya tespit yetkisine sahip değildir! Yasa, bilinçli olarak süreci için böyle yapılmıştır. Yetkili Mahkemenin Yargıtay Hukuk Mahkemesi olması gerekir.

Dolayısıyla Taşınmaz Mal Komisyonu’nun son günlerde yaptığı ‘Taşınmaz Mal Komisyonu mülkiyet talepleri için etkin bir iç hukuk yoludur’ olarak yapılan açıklamaların tümüne katılmak mümkün değildir. Evet TMK bir iç hukuk yoludur ama etkin değildir. Binlerce başvuru yıllarca raflarda işlem görmeden bekletilmektedir. 6-7 yıl önce yapılan başvurulara bugüne kadar cevap dahi verilmemiştir. Hukukun makul süre prensibi açıkça ihlal edilmektedir. Bitirilen dosyalardaki tazminatlar da, KKTC Tapusuna beyan edilen defter değerleri emsal olarak karara bağlanmaktadır ki, bu da gerçek rayiç değerin çok altındadır.

Başvuruların çok azaldığı bu günlerde, başvuranlar ve/veya önerilen tazminatları kabul edenler, hastalardır, borçlulardır, çocuklarını/ torunlarını okutanlardır, bıkıp bezenlerdir, kısacası çaresizlerdir.

Sinan Şemiler

Başvuran Pharos Estate Ltd. ve

Royal Bank of Scotland Avukatı