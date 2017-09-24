Jans Mans Sokağı Çocukları Omorfo’da tanıtılacak…

Zeki Erkut'un ilk romanı Jans Mans Sokağı Çocukları 26 Eylül Salı akşamı saat 19:30’da Omorfo Khora’da tanıtılacak. Khora Yayınları’ndan çıkan kitabın tanıtımında, kitabın yazarı Zeki Erkut ve kitabı yayına hazırlayan Şifa Alçıcıoğlu da hazır bulunacak. Etkinlikte okurlar, yazara kitabı imzalatma ve kitapla ilgili sohbet etme fırsatını da yakalayacak. Kitabın bir sonraki tanıtım etkinliği 7 Ekim Cumartesi, saat 10:30’da Mağusa Khora’da gerçekleşecek.

“Belgesel tadında bir Kıbrıs romanı…”

“50'’li yıllar... Lefkoşa’nın karma bir mahallesinde Kıbrıslı Türk, Rum ve Ermenilerin yaşadığı Standart ve Belediye Evleri... Jans Mans Sokağı ve bu sokakta, her şeyden habersiz bir dut ağacı etrafında kendi kavgalarını veren çocuklar...

Bir tarafta tedhiş olaylarının sokağı ve karanlığı ele geçirdiği olağanüstü bir dönemde teşkilatlar, tetikçiler ve cinayetler, öbür tarafta parçalanmış, kana bulanmış yaşamlarla yarım kalan aşklar... Kişi, mekan ve olayların tarihsel bir doku içinde canlandırıldığı böylesi bir ortamda insanlık yine de kazanabilecek miydi?”