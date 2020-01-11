İzinsiz, kayıtsız, yatılı din kursu Süleymancı Villası!

Alsancak’ta, “Tahsil Çağındaki Talebelere Yardım Derneği” adı altında 60 çocuğa izinsiz, kayıtsız yatılı din kursu verildiği ortaya çıktı. Okul gibi düzenlenmiş bir villada denetim yapan Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi yetkilileri, verilen eğitimin izinsiz olduğunu tespit etti.

YENİDÜZEN’e konuşan Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi Müdürü Cengiz Uzun, çocuklarla yetişkinlerin aynı ortamda yatılı kalamayacağını kaydetti, kalınan binanın bile ‘misafirhane izni’ olup olmadığının belirsiz olduğunu söyledi.

Yasanın açık ve net olduğunu söyleyen Uzun, verilen her türlü eğitim hizmetinin Eğitim Bakanlığı onaylı olması gerektiğine vurgu yaparak, izinsiz bu ‘eğitimin’ yanı sıra, çocuklarla yetişkinlerin yatılı kalamayacağına da işaret etti, bunun da bir suç olduğunu dile getirdi.

İlgili tüm makamlara bilgi verildiğini ve Pazartesi günü tekrar binaya gidileceğini belirten Uzun, izinsiz ‘din kursu’ veren bu ‘derneğin’ kapatılacağını ve eğitimin durdurulacağını söyledi.

Din İşleri Başkanı Talip Atalay, Alsancak’ta böyle bir eğitim verildiğinden haberi olmadığını kaydetti.

Alsancak Belediyesi Başkanı Fırat Ataser, belediye tarafından izinlendirilmiş böyle bir misafirhane olmadığını belirtti.

Süleymancı Tarikatı olduğuna dair ipuçları… Türkiye'deki Süleymancılar Tarikatı ülkenin çeşitli yerlerinde “Tahsil Çağındaki Talebelere Yardım Derneği” ismini kullanarak din eğitimi veriyor. Alsancak’taki binanın hem iç hem de dış cephesinde “Tahsil Çağındaki Talebelere Yardım Derneği” tabelalarının asılı olması buradaki dini eğitim faaliyetlerini de bu tarikatın yürüttüğüne dair ipuçları veriyor ancak bu yönde resmi bir açıklama yok.

Dila ŞİMŞEK

Alsancak’ta, ‘Alsancak Misafirhanesi’nde Tahsil Çağındaki Talebelere Yardım Derneği adı altında 60 çocuğa izinsiz yatılı din kursu verildiği ortaya çıktı.

YENİDÜZEN’e konuşan Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi Müdürü Cengiz Uzun, dün Bakanlık denetim ekibi ve Belediye zabıtalarıyla ‘Misafirhaneye’ gidildiğini, verilen eğitimin izinsiz olduğunun tespit edildiğini kaydetti.

Yasanın açık ve net olduğunu söyleyen Uzun, verilen her türlü eğitim hizmetinin Eğitim Bakanlığı onaylı olması gerektiğine vurgu yaparak, izinsiz bu ‘eğitimin’ yanı sıra, çocuklarla yetişkinlerin yatılı kalamayacağına da işaret etti, bunun da bir suç olduğunu dile getirdi.

Müdür Uzun, ‘dini eğitim’ için kullanılan bu binanın bile, ‘misafirhane’ olarak kullanım izni olup olmadığının belirsiz olduğunu açıkladı.

İlgili tüm makamlara bilgi verildiğini ve Pazartesi günü tekrar binaya gidileceğini belirten Uzun, izinsiz ‘din kursu’ veren bu ‘derneğin’ kapatılacağını ve eğitimin durdurulacağını söyledi.

Din İşleri Başkanı Talip Atalay, Alsancak’ta böyle bir eğitim verildiğinden haberi olmadığını kaydetti.

Eğitim Bakanlığı’nda yetkili Müdür Uzun, misafirhaneye Belediye zabıtalarıyla denetime gidildiğini söylerken, Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser dini eğitim veren bir misafirhaneye ilişkin de bilgisi olmadığını kaydetti.

Villada ‘yatılı din kursu’

‘Misafirhane’ olduğu söylenen havuzlu villada, din kitapları, ve panolarda ‘Ancak müminler kardeştir’, ‘Yükünde kul hakkı olan cennete giremez’ gibi yazıların asılı olduğu görülüyor.

Çocukların defterlerinde ise, Arapça ‘dini yazılar’ yazılı olduğu gözlemlendi.

‘Yemekhaneye’ benzer bir mutfakta, çocukların yemeklerini yedikleri, ranzalı odalarda ise uyudukları göze çarpıyor.

Çocukların kullandığı ranza yataklarının yanında ‘bavul’ olduğu da dikkat çekiyor.

Villada etrafının şeritle engellendiği havuzun yanı sıra, bahçede de oturma masaları bulunuyor.

Villadaki odalar, ‘Etüt’ gibi isim tabelalarıyla sınıflandırılıyor.

Girişteki koridorda ise, KKTC ve TC bayrağı bulunan Alsancak Misafirhanesi yazılı bir raf olduğu görülürken, birçok kitap olduğu da fark ediliyor.

Süleymancı Tarikatı olduğuna dair ipuçları…

Türkiye'deki Süleymancılar Tarikatı ülkenin çeşitli yerlerinde “Tahsil Çağındaki Talebelere Yardım Derneği” ismini kullanarak din eğitimi veriyor. Alsancak’taki binanın hem iç hem de dış cephesinde “Tahsil Çağındaki Talebelere Yardım Derneği” tabelalarının asılı olması buradaki dini eğitim faaliyetlerini de bu tarikatın yürüttüğüne dair ipuçları veriyor ancak bu yönde resmi bir açıklama yok.

“5. ve 8. sınıflara giden 60 çocuğa yatılı din kursu”

YENİDÜZEN’e açıklama yapan Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi Müdürü Cengiz Uzun, “5. sınıf ve 8. Sınıf arası çocuklara yatılı din eğitimi veriliyor. Bu yerin hiçbir izni yok, misafirhane olarak bile kullanma izni olduğundan emin değilim. Yasalar bellidir ve gereken neyse o olacak. Dün sabah Belediye zabıtalarıyla olay yerine gittik. Bakanlıktan izinsiz eğitim vermek, çocuklarla yetişkin insanları aynı yerde barındırmak kesinlikle suçtur. Çocukları da sorguladık, hepsi Alsancak, Lapta, Karşıyaka’da ikamet eden, bölgenin çocukları…” şeklinde konuştu.

Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser: “Böyle bir misafirhane olduğuna dair bilgim yok”

Alsancak Belediyesi Başkanı Fırat Ataser, belediye tarafından izinlendirilmiş böyle bir misafirhane olmadığını belirtirken, Alsancak sınırları içerisinde dini eğitim veren bir misafirhaneye ilişkin de bilgisi olmadığını kaydetti.

Din İşleri Başkanı Talip Atalay: “Bizim böyle bir eğitimden haberimiz yok”

Din İşleri Başkanı Talip Atalay, Alsancak’ta böyle bir eğitim verildiğinden haberi olmadığını, ancak ‘olsaydı Din İşleri Şubesiyle iletişime geçileceğini’ düşündüğünü kaydetti. Atalay, bahsedilen derneği de bilmediğini söyledi. Din İşleri’ne kayıtlı böyle bir derneğin olmadığını ifade etti.