İtfaiye memuru bugün yargı önünde

Devrim DEMİR

Kıbrıs’ın güneyinde kiraladıkları araçları çalarak kuzeye geçirip parçaladıktan sonra sattığı ortaya çıkan Y.Y.A.K., aleyhindeki soruşturma devam ediyor. Polis başlattığı geniş çaplı soruşturmasında araçların kuzeye geçirilmesine yardımcı olduğu tespit edilen bağlantılı bir kişiyi daha tespit etti.

Önceki gün Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılarak aleyhinde 4 gün tutukluluk alınan zanlı Y.Y.A.K., yapılan sorgusunda Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı İtfaiye’de görev yaptığı öğrenilen H.K.,’nin ismini vermesi üzerine polis, dün H.K.’yi tutukladı.

YENİDÜZEN’in elde ettiği bilgide, zanlı H.K.’den yapılan ilk sorgusunda söz konusu zanlılara Kıbrıs’ın güneyinden kuzeye araç kaçırılmalarında yardım ettiğini itiraf ettiği yönünde ifade verdi.

Bugün Mağusa’da mahkemeye çıkarılması bekleniyor

Mağusa Polis Müdürlüğü’nde dün saatlerce sorgulandığı öğrenilen İtfaiye memuru H.K. mahkeme emri ile tutuklandı.

H.K.’nin bugün tutukluluk talebiyle Mağusa Kaza Mahkemesine çıkarılması bekleniyor.