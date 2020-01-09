İşyerinden çıktı, bir daha haber alınamadı
30 yaşındaki Gamze Güneş’ten 13 gündür haber alınamıyor…
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Lefkoşa’da 30 yaşındaki Gamze Güneş’in 27 Aralık 2019 çalışmakta olduğu iş yerinden ayrıldığı ve o günden beridir kendisinden haber alınmadığı belirtildi. Gamze Güneş’ten haber alınamadığının 7 Ocak’ta polisin bilgine gelmesi üzerine aranmaya başlandığını duyuran polis, soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.
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Etiketler : gamze güneş, kayıp, polis
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