“İstibdat Kumpanyası” Lefkoşa’da sahneleniyor

Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları’nın “İstibdat Kumpanyası” oyunu şubat ve mart aylarında Lefkoşa’da sahneleniyor.

Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları’ndan yapılan açıklamaya göre, müzikli ve danslı iki perdelik komedi oyunu her cuma günü Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) seyirciyle buluşacak. Oyun saat 20.00’de başlayacak.

27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü’nde de özel bir gösterimle seyirciyle buluşacak oyun hakkında detaylı bilgi ve rezervasyon için 22 87 191 veya 22 80 191 numaralı telefondan mesai saatleri içerisinde bilgi edinilebilir.