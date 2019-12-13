“İstenen plansızlığın devamıdır”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Mağusa, İskele ve Yeniboğaziçi İmar Planı ile ilgili açıklama yaparak, hükümetin bu konuda ciddiyetsiz bir tavır sergilediğini söyledi. “Aslında istenen plansızlığın devamından başka bir şey değil... Bunun sonucu kaos” diyen Erhürman “Tarım arazileri konuşuluyor, Tarım Bakanı suskun. Başbakana soruyoruz, ne düşündüğünü hala anlamış değiliz. Bu ciddiyetsizliği ve plansızlığın devamı için yapılan ayak oyunlarını kabul etmeyeceğiz...” diye konuştu.

Erhürman’ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde;

“Hükümet çalışmalarındaki ciddiyetsizlik ve koordinasyonsuzluk her konuyu olduğu gibi imar planı çalışmalarını da çıkmaza sürüklüyor. Geride kalan bunca zamandan sonra, ortada başta ülkenin konuyla ilgili KAMU KURUMU NİTELİĞİNDEKİ meslek kuruluşu olan KTMMOB’nin ki olmak üzere pek çok çalışma varken başka şeyler konuşulmaya başlandı. "Fasıl 96’ya döneriz" tehdidini savuranlar mı istersiniz, ‘emirnamenin süresini uzatalım da seçim sonrasında bakarız’ diyenler mi... Aslında istenen plansızlığın devamından başka bir şey değil... Bunun sonucu kaos... Tarım arazileri konuşuluyor, Tarım Bakanı suskun. Başbakana soruyoruz, ne düşündüğünü hala anlamış değiliz. Bu ciddiyetsizliği ve plansızlığın devamı için yapılan ayak oyunlarını kabul etmeyeceğiz...”