İŞTE 'RESMEN' VEKİLLER

Yüksek Seçim Kurulu, kesin sonuçlarla ilgili resmi açıklama yaptı, 50 milletvekilinin isimleri netleşti. YSK Başkanı Narin Ferdi Şefik, partilerin aldığı oy oranları, bölgelere göre dağılımlar ve milletvekili adayların isimlerini basın toplantısıyla açıkladı. Şefik, seçim sonuçlarıyla ilgili medyada bazı rakamlar ve isimlerin geçtiğini ancak kesin sonuçların YSK’den çıkacağını birçok kez söylediğini anımsattı.

Şefik, “YSK neden gecikti diye eleştiriler var. Yasa nasıl çalışır şimdi ona girmeyeceğim. Şunu söylemek isterim ki geçmişte neticeler ayrı ayrı ilçelerden çıkardı. Şu anda tüm ilçelerdeki işlemler bittikten sonra neticeler YSK’ya bildirildi. YSK tüm neticeleri birleştirdikten sonra her ilçe adayının ülke genelinde aldıkları oyları topladı ve her partideki bölmeler parti adaylarının ülke genelinde aldıkları toplam oy esasına göre tespit edildi” dedi.

Şefik, ülke genelinde oy pusulasına göre TDP % 8.61, UBP % 35.57, DP % 7.83, YDP % 6.96 HP % 17.10, CTP % 20.97 oy oranını aldığını belirterek, geçersiz oy pusulasının % 11.7, karma oy yüzdeliğin % 11 civarında (10.93) olduğu açıklandı.

Şefik, bölgelere göre milletvekili aday sayılarını şöyle belirtti: Lefkoşa TDP1, UBP 6, DP 1, YDP1, HP3, CTP 4; Mağusa’da TDP 1, UBP 5, DP 1, YDP 1, HP2, CTP 3; Girne’de TDP 1, UBP 4, DP 1, HP 2, CTP 2, Güzelyurt’ta UBP 2, HP 1, CTP 1; İskele’de UBP3 HP1 CTP1 LEFKE UBP1 CTP 1 vekil olarak açıklandı.

Şefik, YSK’da ve ilçe seçim kurullarında askıya alınacak sonuçlara cuma günü saat 12.00’ye kadar itiraz süresi olduğunu bildirdi.

YSK’nın resmi sonuçları açıklamasından önce basında yer alan partilerin oy oranlarına ve milletvekili isimlerine değinen Şefik, şunları kaydetti:

“Her zaman kesin sonuçların YSK’dan çıkacağını söyledim. ‘YSK neden bu kadar gecikti?’ diye eleştiri de söz konusu. Süreci daha önce de izah ettim. Şimdi, yasa nasıl çalışır, nasıl hesap kitap yaparız konusuna girmeyeceğim. Ancak, şunu söylemek isterim geçmişte neticeler ilçelerden çıkardı. Her ilçe kendi işini yapar ve neticeleri açıklardı. Şimdi ilçelerdeki işlemler bittikten sonra bütün neticeler YKS’ya bildirildi. YKS bütün neticeleri birleştirdikten sonra her ilçe adayının ülke genelinde aldığı oyları topladı.

“DOĞRU NETİCE BİZİM SUNDUKLARIMIZ”

Özverili ve uzun bir süreç oldu. Uzun olmasının sebebi tekrar tekrar yapılan kontroller ve denetimlerdir. Yanlış bilgi vermek istemedik. Bizim için önemli olan gecikme değil, doğru bilgiyi sunmaktır. Basının sunduğu isimlerin nerden kaynaklandığını bilmiyorum ama netice farklıdır. Doğru netice bizim sunduklarımızdır.”

ŞEFİK’TEN SEÇİM SÜRECİNDE GÖREV ALANLARA TEŞEKKÜR

Şefik, Yakın Doğu Üniversitesi’ne (YDÜ) Yüksek Seçim Kurulu, ilçe seçim kurulu çalışanları ile sandık kurullarının çalışanlarına teşekkür etti.

Adaylarında sorun olan partilerin oy hesaplamaları konusundaki soruyu da yanıtlayan YSK Başkanı Şefik, Seçim ve Halk Oylaması Yasası’ndaki 63’üncü maddeyle ilgili hatırlatmada bulundu.

“AYKIRILIK VARSA, HATTA ÖLÜM BİLE VARSA ADAYIN İSMİ ORADA KALIR”

Şefik, “Aykırılık varsa, hatta ölüm bile varsa adayın ismi orada kalır. O parti herhangi bir olumsuzluğa uğramaz. Söz konusu aday geçerli oyları alsa bile aykırılık hüküm ifade eder ve bu aday seçilemez, sırada olan seçilir. Yıllardan beri bu uygulama var” şeklinde konuştu.



“YSK 36’LAR TÜM İLÇELERDE ASILACAK”

Bundan sonraki süreçle ilgili de bilgi veren Şefik, sonuçların yer aldığı YSK 36 formlarının toplamlarının tüm ilçelerde asılacağını kaydederek, her ilçe kazanan adayların ilçe seçim kurullarına yönlendirileceğini de belirtti.

64 BİN 653 SEÇMEN SANDIĞA GİTMEDİ

Seçim sonuçlarına göre pazar günü yapılan milletvekilliği erken genel seçiminde toplam 719 sandıkta 125 bin 900 seçmen oy kullandı. Kayıtlı 190 bin 553 seçmenden 64 bin 653'ü sandığa gitmedi. Seçime katılım oranı yüzde 66.07 oldu.

Mecliste yer alacak isimler şöyle:

LEFKOŞA

UBP- Faiz Sucuoğlu

UBP- Ersin TATAR

UBP- Hüseyin Özgürgün

UBP- Hasan Taçoy

UBP- Olgun Amcaoğlu

UBP- Zorlu Töre

CTP- Tufan Erhürman

CTP- Sıla Usar İncirli,

CTP- Özdil Nami

CTP- Doğuş Derya

HP- Kudret Özersay

HP- Tolga Atakan

HP- Gülşah Sanver Manavoğlu

TDP- Cemal Özyiğit

DP- Serdar Denktaş

YDP- Bertan Zaroğlu

GİRNE

UBP-Kutlu Evren

UBP Ünal Üstel

UBP- İzlem Gürçağ

UBP- Özdemir Berova

CTP- Fazilet Özdenefe

CTP- Fikri Toros

HP- Erek Çağatay

HP- Jale Refik Rogers

TDP- Zeki Çeler

DP – Koral Çağman

MAĞUSA

UBP- Sunat Atun

UBP - Dursun Oğuz

UBP- Oğuzhan Hasipoğlu

UBP- Ersan Saner

UBP- Resmiye Canaltay

CTP- Erkut Şahali

CTP- Teberrüken Uluçay

CTP- Asım Akansoy

HP- Hasan Topal

HP- Ayşegül Baybars

TDP – Hüseyin Angolemli

DP- Fikri Ataoğlu

YDP- Erhan Arıklı

İSKELE

UBP- Nazım Çavuşoğlu

UBP- Önder Sennaroğlu

UBP- Yasemin ÖZTÜRK

CTP- Biray Hamzaoğlulları

HP- Mesut Genç

GÜZELYURT

UBP- Ali Pilli

UBP- Menteş Gündüz

CTP- Armağan Candan

HP- Hasan Büyükoğlu

LEFKE

UBP- Aytaç Çaluda

CTP- Salahi Şahiner