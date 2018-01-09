İŞTE 'RESMEN' VEKİLLER
Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Narin Şefik basın toplantısı düzenledi.
Yüksek Seçim Kurulu, kesin sonuçlarla ilgili resmi açıklama yaptı, 50 milletvekilinin isimleri netleşti. YSK Başkanı Narin Ferdi Şefik, partilerin aldığı oy oranları, bölgelere göre dağılımlar ve milletvekili adayların isimlerini basın toplantısıyla açıkladı. Şefik, seçim sonuçlarıyla ilgili medyada bazı rakamlar ve isimlerin geçtiğini ancak kesin sonuçların YSK’den çıkacağını birçok kez söylediğini anımsattı.
Şefik, “YSK neden gecikti diye eleştiriler var. Yasa nasıl çalışır şimdi ona girmeyeceğim. Şunu söylemek isterim ki geçmişte neticeler ayrı ayrı ilçelerden çıkardı. Şu anda tüm ilçelerdeki işlemler bittikten sonra neticeler YSK’ya bildirildi. YSK tüm neticeleri birleştirdikten sonra her ilçe adayının ülke genelinde aldıkları oyları topladı ve her partideki bölmeler parti adaylarının ülke genelinde aldıkları toplam oy esasına göre tespit edildi” dedi.
Şefik, ülke genelinde oy pusulasına göre TDP % 8.61, UBP % 35.57, DP % 7.83, YDP % 6.96 HP % 17.10, CTP % 20.97 oy oranını aldığını belirterek, geçersiz oy pusulasının % 11.7, karma oy yüzdeliğin % 11 civarında (10.93) olduğu açıklandı.
Şefik, bölgelere göre milletvekili aday sayılarını şöyle belirtti: Lefkoşa TDP1, UBP 6, DP 1, YDP1, HP3, CTP 4; Mağusa’da TDP 1, UBP 5, DP 1, YDP 1, HP2, CTP 3; Girne’de TDP 1, UBP 4, DP 1, HP 2, CTP 2, Güzelyurt’ta UBP 2, HP 1, CTP 1; İskele’de UBP3 HP1 CTP1 LEFKE UBP1 CTP 1 vekil olarak açıklandı.
Şefik, YSK’da ve ilçe seçim kurullarında askıya alınacak sonuçlara cuma günü saat 12.00’ye kadar itiraz süresi olduğunu bildirdi.
YSK’nın resmi sonuçları açıklamasından önce basında yer alan partilerin oy oranlarına ve milletvekili isimlerine değinen Şefik, şunları kaydetti:
“Her zaman kesin sonuçların YSK’dan çıkacağını söyledim. ‘YSK neden bu kadar gecikti?’ diye eleştiri de söz konusu. Süreci daha önce de izah ettim. Şimdi, yasa nasıl çalışır, nasıl hesap kitap yaparız konusuna girmeyeceğim. Ancak, şunu söylemek isterim geçmişte neticeler ilçelerden çıkardı. Her ilçe kendi işini yapar ve neticeleri açıklardı. Şimdi ilçelerdeki işlemler bittikten sonra bütün neticeler YKS’ya bildirildi. YKS bütün neticeleri birleştirdikten sonra her ilçe adayının ülke genelinde aldığı oyları topladı.
“DOĞRU NETİCE BİZİM SUNDUKLARIMIZ”
Özverili ve uzun bir süreç oldu. Uzun olmasının sebebi tekrar tekrar yapılan kontroller ve denetimlerdir. Yanlış bilgi vermek istemedik. Bizim için önemli olan gecikme değil, doğru bilgiyi sunmaktır. Basının sunduğu isimlerin nerden kaynaklandığını bilmiyorum ama netice farklıdır. Doğru netice bizim sunduklarımızdır.”
ŞEFİK’TEN SEÇİM SÜRECİNDE GÖREV ALANLARA TEŞEKKÜR
Şefik, Yakın Doğu Üniversitesi’ne (YDÜ) Yüksek Seçim Kurulu, ilçe seçim kurulu çalışanları ile sandık kurullarının çalışanlarına teşekkür etti.
Adaylarında sorun olan partilerin oy hesaplamaları konusundaki soruyu da yanıtlayan YSK Başkanı Şefik, Seçim ve Halk Oylaması Yasası’ndaki 63’üncü maddeyle ilgili hatırlatmada bulundu.
“AYKIRILIK VARSA, HATTA ÖLÜM BİLE VARSA ADAYIN İSMİ ORADA KALIR”
Şefik, “Aykırılık varsa, hatta ölüm bile varsa adayın ismi orada kalır. O parti herhangi bir olumsuzluğa uğramaz. Söz konusu aday geçerli oyları alsa bile aykırılık hüküm ifade eder ve bu aday seçilemez, sırada olan seçilir. Yıllardan beri bu uygulama var” şeklinde konuştu.
“YSK 36’LAR TÜM İLÇELERDE ASILACAK”
Bundan sonraki süreçle ilgili de bilgi veren Şefik, sonuçların yer aldığı YSK 36 formlarının toplamlarının tüm ilçelerde asılacağını kaydederek, her ilçe kazanan adayların ilçe seçim kurullarına yönlendirileceğini de belirtti.
64 BİN 653 SEÇMEN SANDIĞA GİTMEDİ
Seçim sonuçlarına göre pazar günü yapılan milletvekilliği erken genel seçiminde toplam 719 sandıkta 125 bin 900 seçmen oy kullandı. Kayıtlı 190 bin 553 seçmenden 64 bin 653'ü sandığa gitmedi. Seçime katılım oranı yüzde 66.07 oldu.
Mecliste yer alacak isimler şöyle:
LEFKOŞA
UBP- Faiz Sucuoğlu
UBP- Ersin TATAR
UBP- Hüseyin Özgürgün
UBP- Hasan Taçoy
UBP- Olgun Amcaoğlu
UBP- Zorlu Töre
CTP- Tufan Erhürman
CTP- Sıla Usar İncirli,
CTP- Özdil Nami
CTP- Doğuş Derya
HP- Kudret Özersay
HP- Tolga Atakan
HP- Gülşah Sanver Manavoğlu
TDP- Cemal Özyiğit
DP- Serdar Denktaş
YDP- Bertan Zaroğlu
GİRNE
UBP-Kutlu Evren
UBP Ünal Üstel
UBP- İzlem Gürçağ
UBP- Özdemir Berova
CTP- Fazilet Özdenefe
CTP- Fikri Toros
HP- Erek Çağatay
HP- Jale Refik Rogers
TDP- Zeki Çeler
DP – Koral Çağman
MAĞUSA
UBP- Sunat Atun
UBP - Dursun Oğuz
UBP- Oğuzhan Hasipoğlu
UBP- Ersan Saner
UBP- Resmiye Canaltay
CTP- Erkut Şahali
CTP- Teberrüken Uluçay
CTP- Asım Akansoy
HP- Hasan Topal
HP- Ayşegül Baybars
TDP – Hüseyin Angolemli
DP- Fikri Ataoğlu
YDP- Erhan Arıklı
İSKELE
UBP- Nazım Çavuşoğlu
UBP- Önder Sennaroğlu
UBP- Yasemin ÖZTÜRK
CTP- Biray Hamzaoğlulları
HP- Mesut Genç
GÜZELYURT
UBP- Ali Pilli
UBP- Menteş Gündüz
CTP- Armağan Candan
HP- Hasan Büyükoğlu
LEFKE
UBP- Aytaç Çaluda
CTP- Salahi Şahiner