İŞTE O RAPOR

YENİDÜZEN, Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan “COVID-19 Epidemiyolojik Raporu”nu yayınlıyor.

Sağlık Bakanlığı tarafından Covid-19 salgınını KKTC’de kayıt altına almak ve sonraki salgınlara hazırlıkta yol gösterici bir belge oluşturmak amacıyla kayda geçirilen Rapor; salgın öncesi alınan tedbirler, hastalık ülkeye geldikten sonra hastalığın kontrol altına alınmasına ilişkin çalışmalar, vakalara ait epidemiyolojik özellikler, yapılan testleri içeriyor.

VAKALARIN % 82'SİNDE HASTALIK HAFİF/ORTA ŞİDDETTE SEYRETTİ

Rapora göre; KKTC’de 10/3/2020 ile 16/4/2020 tarihleri arasında toplam 108 COVİD-19 vakası teşhis aldı. Vakaların 62’si (% 57) kadın, 46’sı (% 43) erkekti. 87 vaka (tüm vakaların % 81’i) temaslı takibi sonucunda teşhis aldı. 108 vakanın 89’unda (% 82) hastalık hafif/orta şiddette seyretti. Vakaların ortalama yaşı ± standart sapması 51 ± 21 olup 3 hasta (% 2.7) sağlık çalışanı idi.

VAKALARIN 48’İNDE YURTDIŞI SEYAHAT ÖYKÜSÜ VARDI

Yine rapordaki bilgilere göre; vakaların 48’inde yurtdışı seyahat öyküsü vardı. Asemptomatik vaka sayısı 45 (% 42) olup semptomatik vakalarda en sık görülen semptomlar ateş, öksürük ve halsizlik oldu. Yoğun bakımda yatan hasta sayısı 6 (2 kadın, 4 erkek) olup beşinde yandaş hastalık vardı. Tedavi verilen toplam hasta sayısı 103, herhangi bir tedavi verilmeyen hasta sayısı 5 idi. İyileşen hasta sayısı 104, ölen hasta sayısı 4 idi (vaka ölüm hızı %3.7). 1/3/2020 - 30/5/2020 tarihleri arasında yapılan toplam test sayısı 31,346 idi.

KARANTİNA SÜRECİ: EV KARANTİNASINA UYUM DÜŞÜKTÜ

Rapordaki tespitlere göre; ilk olarak hastalığın başladığı ve temaslılarının kaldığı otellerin karantinaya alınması ile başlayan karantina süreci ,daha sonra yurtdışından gelen kişilerin ev karantinası ile devam etti (14/3/2020). 14-16 Mart 2020 tarihleri arasında yurt dışından gelen 3084 kişi ev karantinasına alındı. Ancak ev karantinasına uyumun düşük olduğu görülerek bundan vazgeçildi ve yurt dışından gelen vatandaşlar 16/03/2020 tarihinden itibaren önceden belirlenmiş merkezlerde, karantinaya alındı. Ayrıca Covid-19 teşhisi alan hastaların yakın temaslıları da karantinaya alındı. 17.03.2020 den itibaren KKTC vatandaşları dışındakilerin ülkeye girişleri tamamen durdurulması sonrasında 5 Hazirana kadar toplam 2052 kişi daha 14 günlük otel karantinasında kaldı. 07.06.2020 tarihi itibarı ile karantinası devam eden kişi sayısı 288 idi. 7/6/2020 ye kadar karantinaya alınan toplam kişi sayısı 5424 oldu.